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https://ria.ru/20201223/pandemiya-1590527459.html
Координатор Белого дома по борьбе с пандемией намерена уйти в отставку
Координатор Белого дома по борьбе с пандемией намерена уйти в отставку
Координатор Белого дома по борьбе с пандемией коронавируса Дебора Биркс в интервью новостной сети Newsy заявила, что планирует уйти с государственной службы в... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T11:44
2020-12-23T11:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
джо байден
сша
делавэр
в мире
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Координатор Белого дома по борьбе с пандемией коронавируса Дебора Биркс в интервью новостной сети Newsy заявила, что планирует уйти с государственной службы в скором времени.На вопрос о том, будет ли она работать с командой избранного президента США Джо Байдена, Биркс заявила, что хочет, чтобы новая администрация "добилась успеха", и выразила готовность оказать помощь.Как заявила Биркс газете Politico, конкретной даты ее отставки пока нет, однако она подтвердила свое намерение уйти из правительства. Она отметила, что останется на посту так долго, как потребуется администрации Байдена. "Я хочу убедиться, что переходный период пройдет хорошо", - добавила она.Заявление Биркс последовало вскоре после публикации агентства Ассошиэйтед Пресс о том, что она вместе с семьей выезжала за пределы штата на праздничные выходные, когда в стране отмечался День благодарения, несмотря на рекомендации властей отказаться от поездок. Позднее она подтвердила, что ездила в свой дом в штате Делавэр с родственниками, но заявила, что цель поездки состояла не в том, чтобы отметить праздник, а в подготовке недвижимости к зиме перед потенциальной продажей. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201221/bayden-1590306607.html
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коронавирус covid-19, джо байден, сша, делавэр, в мире

Координатор Белого дома по борьбе с пандемией намерена уйти в отставку

11:44 23.12.2020
 
© Flickr / Paul KeleherАмериканская скорая помощь
Американская скорая помощь - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Flickr / Paul Keleher
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Координатор Белого дома по борьбе с пандемией коронавируса Дебора Биркс в интервью новостной сети Newsy заявила, что планирует уйти с государственной службы в скором времени.
На вопрос о том, будет ли она работать с командой избранного президента США Джо Байдена, Биркс заявила, что хочет, чтобы новая администрация "добилась успеха", и выразила готовность оказать помощь.
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"Я буду полезна в любой роли, в которой, по мнению людей, я могу быть полезной. Затем я уйду со службы", - заявила Биркс. "Я буду помогать в течение некоторого периода времени. Я должна сказать, что этот опыт был достаточно ошеломительным. Это было трудно для моей семьи", - добавила она.
Как заявила Биркс газете Politico, конкретной даты ее отставки пока нет, однако она подтвердила свое намерение уйти из правительства. Она отметила, что останется на посту так долго, как потребуется администрации Байдена. "Я хочу убедиться, что переходный период пройдет хорошо", - добавила она.
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Заявление Биркс последовало вскоре после публикации агентства Ассошиэйтед Пресс о том, что она вместе с семьей выезжала за пределы штата на праздничные выходные, когда в стране отмечался День благодарения, несмотря на рекомендации властей отказаться от поездок. Позднее она подтвердила, что ездила в свой дом в штате Делавэр с родственниками, но заявила, что цель поездки состояла не в том, чтобы отметить праздник, а в подготовке недвижимости к зиме перед потенциальной продажей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джо БайденСШАДелавэрВ мире
 
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