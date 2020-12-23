https://ria.ru/20201223/pandemiya-1590527459.html

Координатор Белого дома по борьбе с пандемией намерена уйти в отставку

Координатор Белого дома по борьбе с пандемией намерена уйти в отставку

Координатор Белого дома по борьбе с пандемией коронавируса Дебора Биркс в интервью новостной сети Newsy заявила, что планирует уйти с государственной службы в... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:44

2020-12-23T11:44

2020-12-23T11:44

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

джо байден

сша

делавэр

в мире

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Координатор Белого дома по борьбе с пандемией коронавируса Дебора Биркс в интервью новостной сети Newsy заявила, что планирует уйти с государственной службы в скором времени.На вопрос о том, будет ли она работать с командой избранного президента США Джо Байдена, Биркс заявила, что хочет, чтобы новая администрация "добилась успеха", и выразила готовность оказать помощь.Как заявила Биркс газете Politico, конкретной даты ее отставки пока нет, однако она подтвердила свое намерение уйти из правительства. Она отметила, что останется на посту так долго, как потребуется администрации Байдена. "Я хочу убедиться, что переходный период пройдет хорошо", - добавила она.Заявление Биркс последовало вскоре после публикации агентства Ассошиэйтед Пресс о том, что она вместе с семьей выезжала за пределы штата на праздничные выходные, когда в стране отмечался День благодарения, несмотря на рекомендации властей отказаться от поездок. Позднее она подтвердила, что ездила в свой дом в штате Делавэр с родственниками, но заявила, что цель поездки состояла не в том, чтобы отметить праздник, а в подготовке недвижимости к зиме перед потенциальной продажей. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/bayden-1590306607.html

https://ria.ru/20201220/shtamm-1590135696.html

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коронавирус covid-19, джо байден, сша, делавэр, в мире