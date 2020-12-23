https://ria.ru/20201223/pamfilova-1590566648.html

Глава ЦИК на Новый год намерена порадовать близких кулинарными рецептами

Глава ЦИК на Новый год намерена порадовать близких кулинарными рецептами

Глава ЦИК России Элла Памфилова по традиции встретит Новый год дома, при наличии свободного времени надеется порадовать близких новыми кулинарными рецептами. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:28

2020-12-23T14:28

2020-12-23T14:28

элла памфилова

дед мороз

цик рф

москва

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова по традиции встретит Новый год дома, при наличии свободного времени надеется порадовать близких новыми кулинарными рецептами."Будет время придумать новые рецептики, удивить кого-то чем-то, меня, я думаю, удивят чем-то. Был у меня случай, когда мне пришлось дедом Морозом наряжаться для дочки",- добавила она.Памфилова отметила, что только однажды встречала Новый год не дома, а в центре Москвы.Глава Центризбиркома пожелала всем здоровья в новом году и улучшения жизни.

https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590532632.html

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