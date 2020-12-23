Глава ЦИК на Новый год намерена порадовать близких кулинарными рецептами
© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова по традиции встретит Новый год дома, при наличии свободного времени надеется порадовать близких новыми кулинарными рецептами.
"У меня планы на Новый год всегда одни и те же - только дома, если есть время - я очень люблю готовить, вся семья собирается, каждый пытается кого-то чем-то удивить, мы никогда никуда не ездили, все время дома, такой домашний праздник, поэтому пандемия никак не повлияла на это", - рассказала Памфилова журналистам.
"Будет время придумать новые рецептики, удивить кого-то чем-то, меня, я думаю, удивят чем-то. Был у меня случай, когда мне пришлось дедом Морозом наряжаться для дочки",- добавила она.
Памфилова отметила, что только однажды встречала Новый год не дома, а в центре Москвы.
Глава Центризбиркома пожелала всем здоровья в новом году и улучшения жизни.
"Нам сейчас надо как никогда очень хорошо подготовиться и проводить этот год, хорошо его проводить... Чтобы Новый год принёс оптимизма и новых свершений, чтобы и дома, и в ближнем круге, и в масштабах страны такой рывок сделали, чтобы всем нам стало жить лучше",- сказала Памфилова.