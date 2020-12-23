https://ria.ru/20201223/oteli-1590518041.html

Эксперты рассказали, какие услуги стали чаще заказывать туристы

Эксперты рассказали, какие услуги стали чаще заказывать туристы

В 2020 году туристы при бронировании отелей и мини-отелей на юге России стали больше искать объекты размещения с собственной кухней и набором посуды, сообщает... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T16:04

2020-12-23T16:04

2020-12-23T16:04

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В 2020 году туристы при бронировании отелей и мини-отелей на юге России стали больше искать объекты размещения с собственной кухней и набором посуды, сообщает Tvil.ru. Таким образом путешественники экономят и избегают публичных мест. Однако запрос на услугу завтрака остался на уровне прошлого года. На 20 проценов увеличился интерес к гостиницам и мини-отелям с бассейном. Это может быть связано с ограничениями на пляжах из-за пандемии, с большим количеством отдыхающих и со стремлением просто расслабиться у воды, уменьшить уровень стресса. К тому же наличие бассейна в отеле не увеличивает стоимость номера. Собственный берег, расположение гостиницы на первой линии стало волновать туристов на десять процентов меньше, чем в 2019 году. На данной услуге отдыхающие также экономят.

https://ria.ru/20201223/sochi-1590262581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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