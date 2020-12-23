https://ria.ru/20201223/opasnost-1590521635.html

Биолог рассказала об опасности недолечившихся пациентов с COVID-19

Биолог рассказала об опасности недолечившихся пациентов с COVID-19

Людей, получавших терапию, которая могла способствовать мутации коронавируса, нельзя выписывать из больниц до полного выздоровления. Об этом РИА Новости заявила РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:20

2020-12-23T11:20

2020-12-23T11:20

распространение нового коронавируса

александр чепурнов

анча баранова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

великобритания

общество

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Людей, получавших терапию, которая могла способствовать мутации коронавируса, нельзя выписывать из больниц до полного выздоровления. Об этом РИА Новости заявила профессор Анча Баранова.Кроме того, нужно следить за теми людьми, которые лечатся от коронавируса на протяжении долгого срока, а также выяснять, с какими остаточными вирусами они остаются после выписки.Баранова также отметила, что увеличение инфекционности вируса не говорит, что болезнь стала более опасной. Однако, как она пояснила, ученые заметили признаки того, что этот штамм возник внутри одного хозяина при эволюции. Все это показывает, что вирус был в каком-то человеке на протяжении долгого срока и эволюционировал.Ранее анестезиолог-реаниматолог Алок Мишра пояснил, что запущенные из-за самостоятельного лечения дома случаи коронавируса могут быть опасны и привести к смерти заболевшего. По его словам, много находящихся в реанимации людей сами доводят себя до такого состояния, принимая антибиотики. Их госпитализируют с "выжженным иммунитетом".Мутация коронавирусаНа прошлой неделе в Британии выявили новую мутацию SARS-CoV-2. По предварительным данным, он на 70 процентов заразнее обычного, однако пока нет оснований говорить, что он смертоноснее "обычного" коронавируса.Из-за этой мутации коронавируса Россия приостановила на неделю авиасообщение с Великобританией.Экс-заведующий лабораторией центра "вектор" Александр Чепурнов не исключил, что новая мутация может появиться и в России, так как в стране много людей, которые ездят "туда-обратно". Он также пояснил, что новый штамм в будущем может вытеснить предыдущий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201223/myasnikov-1590505730.html

https://ria.ru/20201222/komarovskiy-1590467379.html

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александр чепурнов, анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, великобритания, общество