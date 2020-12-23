СЖР надеется, что власти найдут возможность поддержать журнал "Огонек"

"121 год этот журнал выходил и был любим многие годы во многих семьях, мне тоже очень нравился этот журнал. К сожалению, вот этот вирус, который вызвал кризис, он наносит достаточно ощутимые и очень болезненные уже удары по нашей отрасли. "Огонек" очень жалко... Я надеюсь, может быть, каким-то образом все же государство найдет возможность поддержать это издание и оно продолжит свою там уже 120-летнюю историю и дальше", - сказал Соловьев на Инфоруме.