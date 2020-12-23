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СЖР надеется, что власти найдут возможность поддержать журнал "Огонек"
СЖР надеется, что власти найдут возможность поддержать журнал "Огонек"
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил надежду на то, что государство найдет возможность поддержать журнал "Огонек". РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T10:39
2020-12-23T10:39
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил надежду на то, что государство найдет возможность поддержать журнал "Огонек".Ранее на сайте "Коммерсанта" появилось сообщение редакции "Огонька" о том, что вышедший в понедельник номер является последним "бумажным", на следующей неделе ожидается последний выпуск онлайн, а дальнейшая судьба журнала неизвестна. Сотрудников "Огонька", как следует из материала сайта, известили об увольнении "в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры" ИД. При этом гендиректор "Коммерсанта" Владимир Желонкин в разговоре с РИА Новости заявил, что не в курсе о закрытии журнала, а уведомление об увольнении получила лишь часть штата.
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общество

СЖР надеется, что власти найдут возможность поддержать журнал "Огонек"

10:39 23.12.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевАрхивный номер журнала "Огонек" в редакции
Архивный номер журнала Огонек в редакции - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил надежду на то, что государство найдет возможность поддержать журнал "Огонек".
Ранее на сайте "Коммерсанта" появилось сообщение редакции "Огонька" о том, что вышедший в понедельник номер является последним "бумажным", на следующей неделе ожидается последний выпуск онлайн, а дальнейшая судьба журнала неизвестна. Сотрудников "Огонька", как следует из материала сайта, известили об увольнении "в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры" ИД. При этом гендиректор "Коммерсанта" Владимир Желонкин в разговоре с РИА Новости заявил, что не в курсе о закрытии журнала, а уведомление об увольнении получила лишь часть штата.
"121 год этот журнал выходил и был любим многие годы во многих семьях, мне тоже очень нравился этот журнал. К сожалению, вот этот вирус, который вызвал кризис, он наносит достаточно ощутимые и очень болезненные уже удары по нашей отрасли. "Огонек" очень жалко... Я надеюсь, может быть, каким-то образом все же государство найдет возможность поддержать это издание и оно продолжит свою там уже 120-летнюю историю и дальше", - сказал Соловьев на Инфоруме.
 
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