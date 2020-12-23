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Голикова заявила о приросте населения в 11 регионах России
Голикова заявила о приросте населения в 11 регионах России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 11 регионов РФ на 20 декабря демонстрируют прирост населения, несмотря на пандемию. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:19
2020-12-23T14:25
федеральная служба государственной статистики (росстат)
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 11 регионов РФ на 20 декабря демонстрируют прирост населения, несмотря на пандемию."Даже сейчас, в таких непростых условиях, которые связанны с COVIDом, по оперативным данным Росстата на 20 декабря, 11 регионов страны демонстрируют естественный прирост населения", - сказала она на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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федеральная служба государственной статистики (росстат), татьяна голикова, общество

Голикова заявила о приросте населения в 11 регионах России

14:19 23.12.2020 (обновлено: 14:25 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 11 регионов РФ на 20 декабря демонстрируют прирост населения, несмотря на пандемию.
"Даже сейчас, в таких непростых условиях, которые связанны с COVIDом, по оперативным данным Росстата на 20 декабря, 11 регионов страны демонстрируют естественный прирост населения", - сказала она на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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