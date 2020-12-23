https://ria.ru/20201223/naselenie-1590564477.html

Голикова заявила о приросте населения в 11 регионах России

Голикова заявила о приросте населения в 11 регионах России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 11 регионов РФ на 20 декабря демонстрируют прирост населения, несмотря на пандемию. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:19

2020-12-23T14:19

2020-12-23T14:25

федеральная служба государственной статистики (росстат)

татьяна голикова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587724693_0:65:3124:1822_1920x0_80_0_0_f079f8a94a08c73c3fe588c9a5d957ec.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 11 регионов РФ на 20 декабря демонстрируют прирост населения, несмотря на пандемию."Даже сейчас, в таких непростых условиях, которые связанны с COVIDом, по оперативным данным Росстата на 20 декабря, 11 регионов страны демонстрируют естественный прирост населения", - сказала она на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20190124/1549840373.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), татьяна голикова, общество