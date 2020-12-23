https://ria.ru/20201223/naselenie-1590564477.html
Голикова заявила о приросте населения в 11 регионах России
Голикова заявила о приросте населения в 11 регионах России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 11 регионов РФ на 20 декабря демонстрируют прирост населения, несмотря на пандемию. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:19
2020-12-23T14:19
2020-12-23T14:25
федеральная служба государственной статистики (росстат)
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 11 регионов РФ на 20 декабря демонстрируют прирост населения, несмотря на пандемию."Даже сейчас, в таких непростых условиях, которые связанны с COVIDом, по оперативным данным Росстата на 20 декабря, 11 регионов страны демонстрируют естественный прирост населения", - сказала она на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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федеральная служба государственной статистики (росстат), татьяна голикова, общество