https://ria.ru/20201223/napadenie-1590530612.html
Источник: в Москве пожилой пациент напал с ножом на медсестер в больнице
Источник: в Москве пожилой пациент напал с ножом на медсестер в больнице
Пациент больницы в центре Москвы напал на двух медсестер с ножом, после чего был введен в состояние искусственной комы, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T11:56
2020-12-23T11:56
2020-12-23T14:37
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пациент больницы в центре Москвы напал на двух медсестер с ножом, после чего был введен в состояние искусственной комы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Происшествие произошло в одной из московских городских больниц на улице Яузская. Мужчина 1952 года рождения ударил ножом в живот двух медсестер. Одна из них госпитализирована. Мужчина введен в состояние искусственной комы", — сказал собеседник агентства.Как уточняется, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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