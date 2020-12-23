https://ria.ru/20201223/napadenie-1590530612.html

Источник: в Москве пожилой пациент напал с ножом на медсестер в больнице

Источник: в Москве пожилой пациент напал с ножом на медсестер в больнице

Пациент больницы в центре Москвы напал на двух медсестер с ножом, после чего был введен в состояние искусственной комы, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:56

2020-12-23T11:56

2020-12-23T14:37

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569652784_0:220:2859:1828_1920x0_80_0_0_3ba26cfcde80ab2bea9e49fa5177ad21.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пациент больницы в центре Москвы напал на двух медсестер с ножом, после чего был введен в состояние искусственной комы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Происшествие произошло в одной из московских городских больниц на улице Яузская. Мужчина 1952 года рождения ударил ножом в живот двух медсестер. Одна из них госпитализирована. Мужчина введен в состояние искусственной комы", — сказал собеседник агентства.Как уточняется, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

https://ria.ru/20201121/napadenie-1585707467.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия