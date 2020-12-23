https://ria.ru/20201223/moor-1590561580.html

Моор: Тюменская область будет развиваться для людей

Моор: Тюменская область будет развиваться для людей

Ориентирами развития Тюменской области на 2021 год являются обеспечение в условиях пандемии максимального сбережения человеческих жизней и здоровья, сохранение... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:09

2020-12-23T14:09

2020-12-23T14:09

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 23 дек - РИА Новости. Ориентирами развития Тюменской области на 2021 год являются обеспечение в условиях пандемии максимального сбережения человеческих жизней и здоровья, сохранение рабочих мест и доходов населения, подготовка к восстановлению и росту региональной экономики, заявил губернатор области Александр Моор.Он выступил с ежегодным посланием к депутатам Тюменской областной думы "О положении дел в области и перспективах ее развития" на заседании регионального парламента, которое прошло в онлайн режиме."Такими и будут наши первые шаги к достижению национальных целей развития России до 2030 года, по-новому сформулированных в июльском указе президента Российской Федерации Владимира Путина. Обратите внимание: все эти цели теперь имеют прямое человеческое измерение. Все они непосредственно связаны с качеством и комфортом человеческой жизни. Мы должны построить новую региональную реальность. И мы должны построить ее не для отчетности, а для живых людей", – привели в пресс-службе главы региона его слова.В числе задач в области экономики на 2021 год Моор назвал завершение таких проектов как аэропорт и комплекс по производству, хранению и отгрузке СПГ в Тобольске, научно-технический центр "НОВАТЭК" в Тюмени, бройлерный комплекс в Голышмановском городском округе и Юргинском районе, модернизация трех птицефабрик в Тюменской районе. Это даст региону, по предварительным оценкам, около 3 тысяч новых рабочих мест.Еще одной задачей является развитие Тобольской ОЭЗ, которая должна стать главным обеспечительным инструментом для Западно-Сибирского нефтегазохимического кластера.Он также поручил правительству региона до 1 марта представить предложения по подготовке многовекторного, адресного плана действий по цифровизации области, вплоть до обеспечения широкополосным доступом в интернет сельских домохозяйств.Для выполнения задач в экономической и социальных областях Моор, в частности, считает необходимым вернуть в центр региональной повестки понятие конкурентоспособности."Согласно исследованию Консультативного совета по иностранным инвестициям и компании "Эрнст энд Янг", Тюменская область оказалась в первой десятке привлекательных для международного бизнеса и иностранных инвестиций регионов России. Однако во многих других авторитетных рейтингах регион занимает гораздо более низкие позиции. Мириться с этим нельзя", - убежден он.По мнению главы региона, необходимы также дальнейшее снижение административного давления на бизнес, снятие ненужных ограничений с учетом предложений от областных органов власти и объединений тюменского бизнеса, расширение практик ГЧП, в том числе, заключения концессионных соглашений.Губернатор предложил депутатам пересмотреть региональную финансовую стратегию и обозначил новые подходы к наполнению областного бюджета."Бюджет области уже принят. И, как вы знаете, это непривычно жесткий, трудный бюджет. И все равно – ориентированный на человека, подчиненный императиву справедливости. Финансовый дефицит можно корректировать разными способами. Полагаться надо прежде всего на себя. Использовать самые передовые, но проверенные на деле инструменты финансовой политики. Все лучшее, все самое эффективное должно быть перенесено на тюменскую землю", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20201223/moor-1590560523.html

https://ria.ru/20201222/dorogi-1590420696.html

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александр моор