Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20201223/moor-1590561580.html
Моор: Тюменская область будет развиваться для людей
Моор: Тюменская область будет развиваться для людей
Ориентирами развития Тюменской области на 2021 год являются обеспечение в условиях пандемии максимального сбережения человеческих жизней и здоровья, сохранение... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:09
2020-12-23T14:09
тюменская область
александр моор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155090/22/1550902284_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_b30106b8b1f53fe15af83e80a59f1cd1.jpg
ТЮМЕНЬ, 23 дек - РИА Новости. Ориентирами развития Тюменской области на 2021 год являются обеспечение в условиях пандемии максимального сбережения человеческих жизней и здоровья, сохранение рабочих мест и доходов населения, подготовка к восстановлению и росту региональной экономики, заявил губернатор области Александр Моор.Он выступил с ежегодным посланием к депутатам Тюменской областной думы "О положении дел в области и перспективах ее развития" на заседании регионального парламента, которое прошло в онлайн режиме."Такими и будут наши первые шаги к достижению национальных целей развития России до 2030 года, по-новому сформулированных в июльском указе президента Российской Федерации Владимира Путина. Обратите внимание: все эти цели теперь имеют прямое человеческое измерение. Все они непосредственно связаны с качеством и комфортом человеческой жизни. Мы должны построить новую региональную реальность. И мы должны построить ее не для отчетности, а для живых людей", – привели в пресс-службе главы региона его слова.В числе задач в области экономики на 2021 год Моор назвал завершение таких проектов как аэропорт и комплекс по производству, хранению и отгрузке СПГ в Тобольске, научно-технический центр "НОВАТЭК" в Тюмени, бройлерный комплекс в Голышмановском городском округе и Юргинском районе, модернизация трех птицефабрик в Тюменской районе. Это даст региону, по предварительным оценкам, около 3 тысяч новых рабочих мест.Еще одной задачей является развитие Тобольской ОЭЗ, которая должна стать главным обеспечительным инструментом для Западно-Сибирского нефтегазохимического кластера.Он также поручил правительству региона до 1 марта представить предложения по подготовке многовекторного, адресного плана действий по цифровизации области, вплоть до обеспечения широкополосным доступом в интернет сельских домохозяйств.Для выполнения задач в экономической и социальных областях Моор, в частности, считает необходимым вернуть в центр региональной повестки понятие конкурентоспособности."Согласно исследованию Консультативного совета по иностранным инвестициям и компании "Эрнст энд Янг", Тюменская область оказалась в первой десятке привлекательных для международного бизнеса и иностранных инвестиций регионов России. Однако во многих других авторитетных рейтингах регион занимает гораздо более низкие позиции. Мириться с этим нельзя", - убежден он.По мнению главы региона, необходимы также дальнейшее снижение административного давления на бизнес, снятие ненужных ограничений с учетом предложений от областных органов власти и объединений тюменского бизнеса, расширение практик ГЧП, в том числе, заключения концессионных соглашений.Губернатор предложил депутатам пересмотреть региональную финансовую стратегию и обозначил новые подходы к наполнению областного бюджета."Бюджет области уже принят. И, как вы знаете, это непривычно жесткий, трудный бюджет. И все равно – ориентированный на человека, подчиненный императиву справедливости. Финансовый дефицит можно корректировать разными способами. Полагаться надо прежде всего на себя. Использовать самые передовые, но проверенные на деле инструменты финансовой политики. Все лучшее, все самое эффективное должно быть перенесено на тюменскую землю", – подчеркнул он.
https://ria.ru/20201223/moor-1590560523.html
https://ria.ru/20201222/dorogi-1590420696.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155090/22/1550902284_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_6052eb7a263af274a7235134aec7bb54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр моор

Моор: Тюменская область будет развиваться для людей

14:09 23.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Тюменской области Александр Моор на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 23 дек - РИА Новости. Ориентирами развития Тюменской области на 2021 год являются обеспечение в условиях пандемии максимального сбережения человеческих жизней и здоровья, сохранение рабочих мест и доходов населения, подготовка к восстановлению и росту региональной экономики, заявил губернатор области Александр Моор.
Он выступил с ежегодным посланием к депутатам Тюменской областной думы "О положении дел в области и перспективах ее развития" на заседании регионального парламента, которое прошло в онлайн режиме.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 14:05Тюменская область
Александр Моор поблагодарил тюменцев, сражающихся с пандемией
"Такими и будут наши первые шаги к достижению национальных целей развития России до 2030 года, по-новому сформулированных в июльском указе президента Российской Федерации Владимира Путина. Обратите внимание: все эти цели теперь имеют прямое человеческое измерение. Все они непосредственно связаны с качеством и комфортом человеческой жизни. Мы должны построить новую региональную реальность. И мы должны построить ее не для отчетности, а для живых людей", – привели в пресс-службе главы региона его слова.
В числе задач в области экономики на 2021 год Моор назвал завершение таких проектов как аэропорт и комплекс по производству, хранению и отгрузке СПГ в Тобольске, научно-технический центр "НОВАТЭК" в Тюмени, бройлерный комплекс в Голышмановском городском округе и Юргинском районе, модернизация трех птицефабрик в Тюменской районе. Это даст региону, по предварительным оценкам, около 3 тысяч новых рабочих мест.
Еще одной задачей является развитие Тобольской ОЭЗ, которая должна стать главным обеспечительным инструментом для Западно-Сибирского нефтегазохимического кластера.
"Но не только Тобольском будет прирастать Тюменская область. И не только им должны заниматься областной Центр кластерного развития и Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр. Сделаны первые шаги к формированию регионального нефтепромышленного кластера. А также газопромышленного – под эгидой компании "Новатэк". Тем самым мы укрепим наш потенциал крупного центра несырьевого роста российской экономики", – отметил Моор.
Он также поручил правительству региона до 1 марта представить предложения по подготовке многовекторного, адресного плана действий по цифровизации области, вплоть до обеспечения широкополосным доступом в интернет сельских домохозяйств.
Для выполнения задач в экономической и социальных областях Моор, в частности, считает необходимым вернуть в центр региональной повестки понятие конкурентоспособности.
"Согласно исследованию Консультативного совета по иностранным инвестициям и компании "Эрнст энд Янг", Тюменская область оказалась в первой десятке привлекательных для международного бизнеса и иностранных инвестиций регионов России. Однако во многих других авторитетных рейтингах регион занимает гораздо более низкие позиции. Мириться с этим нельзя", - убежден он.
По мнению главы региона, необходимы также дальнейшее снижение административного давления на бизнес, снятие ненужных ограничений с учетом предложений от областных органов власти и объединений тюменского бизнеса, расширение практик ГЧП, в том числе, заключения концессионных соглашений.
Виды Тюмени - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 16:11Тюменская область
Опрос: тюменские дороги признаны лучшими благодаря нацпроекту
Губернатор предложил депутатам пересмотреть региональную финансовую стратегию и обозначил новые подходы к наполнению областного бюджета.
"Бюджет области уже принят. И, как вы знаете, это непривычно жесткий, трудный бюджет. И все равно – ориентированный на человека, подчиненный императиву справедливости. Финансовый дефицит можно корректировать разными способами. Полагаться надо прежде всего на себя. Использовать самые передовые, но проверенные на деле инструменты финансовой политики. Все лучшее, все самое эффективное должно быть перенесено на тюменскую землю", – подчеркнул он.
 
Тюменская областьАлександр Моор
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки
08:15Московская горячая линия по COVID будет работать в новогодние праздники
08:12Эксперт рассказала, есть ли на Земле места, недоступные съемке из космоса
08:11Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус четырех
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
07:05Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным
Лента новостейМолния