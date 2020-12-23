https://ria.ru/20201223/molodezh-1590530127.html

В Госдуме приняли закон о повышении возраста молодежи до 35 лет

В Госдуме приняли закон о повышении возраста молодежи до 35 лет

Госдума приняла закон, закрепляющий возраст молодежи с 14 до 35 лет включительно. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:55

2020-12-23T11:55

2020-12-23T17:05

госдума рф

общество

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон, закрепляющий возраст молодежи с 14 до 35 лет включительно.Законопроект предлагает на федеральном уровне определить такие понятия, как "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения" и другие, тем самым закрепив статус граждан, которых относят к "молодежи". Ко второму чтению комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал 42 поправки в документ. Среди прочего добавили понятие "специалист по работе с молодежью" и уточнили, кого именно относят к категориям "молодая семья" и "молодой специалист".Также авторы проекта расширили цели и основные направления молодежной политики: к ним отнесли гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подростков, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализацию молодежных инициатив, формирование условий для занятий физкультурой и спортом, поддержку сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и так далее.По словам председателя комитета Бориса Пайкина, после принятия закон "позволит закрепить права молодежи независимо от региона проживания". По его словам, это важно, учитывая тренды на удаленную работу и возрастающую мобильность населения. "Кроме того, он даст основание для унификации форм и видов поддержки во всех регионах страны. Благодаря этому неравенство мер социальной поддержки молодых людей и молодых семей в регионах будет исключено, так же как и разночтения в возрастном цензе. В законопроект вносится уточнение, что к молодежи относятся лица до 35 лет включительно. И эта возрастная планка — единая для всех субъектов России. При наличии возможности регионы могут ее увеличить, но никак не уменьшить", — подчеркнул депутат.Проект о молодежной политике внесла в нижнюю палату парламента группа сенаторов и депутатов этим летом. Его разработали для развития поправок к Конституции.

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https://ria.ru/20201215/proekty-1589351757.html

https://ria.ru/20200901/molodezh-1576572406.html

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госдума рф, общество