https://ria.ru/20201223/mediatek-1590524201.html

Песков рассказал, как российский ТЭК справился с трудностями в пандемию

Песков рассказал, как российский ТЭК справился с трудностями в пандемию

ТЭК в этом году пришлось существовать в нелегких условиях, но РФ хорошо получилось выйти из трудностей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:30

2020-12-23T11:30

2020-12-23T12:18

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

цены на нефть

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. ТЭК в этом году пришлось существовать в нелегких условиях, но РФ хорошо получилось выйти из трудностей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В этом году, конечно, и сектору (энергетическому) пришлось существовать в нелегких условиях. Турбулентная среда, к сожалению, вызвала очень большую нестабильность и для сырьевого сектора и потом уже для все видов промышленности, которые идут по цепочке, но, по-моему, нашей стране очень хорошо получилось выйти из этих трудностей, стабилизировать ситуацию и ценовую мировую конъюнктуру", - сказал Песков, выступая на всероссийской премии Медиатэк. Несмотря на все трудности, вызванные пандемией, можно с уверенностью смотреть на будущее российского ТЭК в 2021 году и в дальнейшем, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Была обеспечена абсолютная устойчивость этого сектора для нашего хозяйства, народного хозяйства и экономики Российской Федерации. Это действительно так, это трудно оспорить. И это нам позволяет, наверное, несмотря на продолжающиеся пандемические трудности, все-таки с уверенностью смотреть на будущее нашего ТЭКа в следующем году и в обозримой перспективе", - сказал Песков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/ekonomika-1590360988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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