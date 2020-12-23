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Песков рассказал, как российский ТЭК справился с трудностями в пандемию
Песков рассказал, как российский ТЭК справился с трудностями в пандемию
ТЭК в этом году пришлось существовать в нелегких условиях, но РФ хорошо получилось выйти из трудностей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T11:30
2020-12-23T12:18
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
цены на нефть
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. ТЭК в этом году пришлось существовать в нелегких условиях, но РФ хорошо получилось выйти из трудностей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В этом году, конечно, и сектору (энергетическому) пришлось существовать в нелегких условиях. Турбулентная среда, к сожалению, вызвала очень большую нестабильность и для сырьевого сектора и потом уже для все видов промышленности, которые идут по цепочке, но, по-моему, нашей стране очень хорошо получилось выйти из этих трудностей, стабилизировать ситуацию и ценовую мировую конъюнктуру", - сказал Песков, выступая на всероссийской премии Медиатэк. Несмотря на все трудности, вызванные пандемией, можно с уверенностью смотреть на будущее российского ТЭК в 2021 году и в дальнейшем, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Была обеспечена абсолютная устойчивость этого сектора для нашего хозяйства, народного хозяйства и экономики Российской Федерации. Это действительно так, это трудно оспорить. И это нам позволяет, наверное, несмотря на продолжающиеся пандемические трудности, все-таки с уверенностью смотреть на будущее нашего ТЭКа в следующем году и в обозримой перспективе", - сказал Песков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, цены на нефть, дмитрий песков, экономика

Песков рассказал, как российский ТЭК справился с трудностями в пандемию

11:30 23.12.2020 (обновлено: 12:18 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. ТЭК в этом году пришлось существовать в нелегких условиях, но РФ хорошо получилось выйти из трудностей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В этом году, конечно, и сектору (энергетическому) пришлось существовать в нелегких условиях. Турбулентная среда, к сожалению, вызвала очень большую нестабильность и для сырьевого сектора и потом уже для все видов промышленности, которые идут по цепочке, но, по-моему, нашей стране очень хорошо получилось выйти из этих трудностей, стабилизировать ситуацию и ценовую мировую конъюнктуру", - сказал Песков, выступая на всероссийской премии Медиатэк.
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Несмотря на все трудности, вызванные пандемией, можно с уверенностью смотреть на будущее российского ТЭК в 2021 году и в дальнейшем, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Была обеспечена абсолютная устойчивость этого сектора для нашего хозяйства, народного хозяйства и экономики Российской Федерации. Это действительно так, это трудно оспорить. И это нам позволяет, наверное, несмотря на продолжающиеся пандемические трудности, все-таки с уверенностью смотреть на будущее нашего ТЭКа в следующем году и в обозримой перспективе", - сказал Песков.
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