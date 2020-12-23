Песков рассказал, как российский ТЭК справился с трудностями в пандемию
11:30 23.12.2020 (обновлено: 12:18 23.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. ТЭК в этом году пришлось существовать в нелегких условиях, но РФ хорошо получилось выйти из трудностей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В этом году, конечно, и сектору (энергетическому) пришлось существовать в нелегких условиях. Турбулентная среда, к сожалению, вызвала очень большую нестабильность и для сырьевого сектора и потом уже для все видов промышленности, которые идут по цепочке, но, по-моему, нашей стране очень хорошо получилось выйти из этих трудностей, стабилизировать ситуацию и ценовую мировую конъюнктуру", - сказал Песков, выступая на всероссийской премии Медиатэк.
22 декабря, 12:30Новый год—2021Итоги года в экономике: здоровье людей дороже прибылей
Несмотря на все трудности, вызванные пандемией, можно с уверенностью смотреть на будущее российского ТЭК в 2021 году и в дальнейшем, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Была обеспечена абсолютная устойчивость этого сектора для нашего хозяйства, народного хозяйства и экономики Российской Федерации. Это действительно так, это трудно оспорить. И это нам позволяет, наверное, несмотря на продолжающиеся пандемические трудности, все-таки с уверенностью смотреть на будущее нашего ТЭКа в следующем году и в обозримой перспективе", - сказал Песков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.