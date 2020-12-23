https://ria.ru/20201223/lizing-1590581189.html

Корпорация МСП предоставила льготный лизинг монтажникам из Якутска

Корпорация МСП предоставила льготный лизинг монтажникам из Якутска

Корпорация МСП через свое дочернее общество в Республике Саха (Якутия) предоставила лизинговую поддержку монтажной компании из Якутска, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T15:27

2020-12-23T15:27

2020-12-23T15:27

корпорация мсп

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Корпорация МСП через свое дочернее общество в Республике Саха (Якутия) предоставила лизинговую поддержку монтажной компании из Якутска, сообщает пресс-служба корпорации.Региональная лизинговая компания в рамках продукта "Устойчивое развитие" предоставила компании МФСБ финансирование на сумму 1,3 миллиона рублей на приобретение в лизинг станка плазменной резки с ЧПУ.МФСБ, созданная в 2016 году, специализируется на выполнении работ по монтажу стальных строительных конструкций на территории города Якутска. Новое оборудование приобретается с целью повышения качества работ и увеличение объемов производства, говорится в сообщении.Лизинговый продукт "Устойчивое развитие" Корпорация МСП запустила для поддержки малого и среднего бизнеса в апреле 2020 года. В рамках продукта предусмотрены более гибкие условия для субъектов МСП, в том числе индивидуальных предпринимателей. Так, до 500 тысяч рублей снижена минимальная сумма финансирования, до 84 месяцев увеличен максимальный срок лизинга. Установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также до 10% от общей стоимости снижен авансовый платёж.Поддержка субъектов МСП из Дальневосточного федерального округа является одной из приоритетных ниш для Корпорации МСП, МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП) и региональных лизинговых компаний. Так, для увеличения охвата предпринимателей Дальневосточного региона в сентябре 2020 года открыты удаленные рабочие места Региональной лизинговой компании Республики Саха (Якутия)" в Хабаровске и Владивостоке. В свою очередь, МСП Банк, подразделения которого есть на всей территории ДФО, предоставляет кредиты субъектам МСП региона по льготным ставкам.

https://ria.ru/20201222/proizvoditel-1590389043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп