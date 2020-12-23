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Корпорация МСП предоставила льготный лизинг монтажникам из Якутска
Корпорация МСП предоставила льготный лизинг монтажникам из Якутска
Корпорация МСП через свое дочернее общество в Республике Саха (Якутия) предоставила лизинговую поддержку монтажной компании из Якутска, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:27
2020-12-23T15:27
корпорация мсп
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Корпорация МСП через свое дочернее общество в Республике Саха (Якутия) предоставила лизинговую поддержку монтажной компании из Якутска, сообщает пресс-служба корпорации.Региональная лизинговая компания в рамках продукта "Устойчивое развитие" предоставила компании МФСБ финансирование на сумму 1,3 миллиона рублей на приобретение в лизинг станка плазменной резки с ЧПУ.МФСБ, созданная в 2016 году, специализируется на выполнении работ по монтажу стальных строительных конструкций на территории города Якутска. Новое оборудование приобретается с целью повышения качества работ и увеличение объемов производства, говорится в сообщении.Лизинговый продукт "Устойчивое развитие" Корпорация МСП запустила для поддержки малого и среднего бизнеса в апреле 2020 года. В рамках продукта предусмотрены более гибкие условия для субъектов МСП, в том числе индивидуальных предпринимателей. Так, до 500 тысяч рублей снижена минимальная сумма финансирования, до 84 месяцев увеличен максимальный срок лизинга. Установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также до 10% от общей стоимости снижен авансовый платёж.Поддержка субъектов МСП из Дальневосточного федерального округа является одной из приоритетных ниш для Корпорации МСП, МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП) и региональных лизинговых компаний. Так, для увеличения охвата предпринимателей Дальневосточного региона в сентябре 2020 года открыты удаленные рабочие места Региональной лизинговой компании Республики Саха (Якутия)" в Хабаровске и Владивостоке. В свою очередь, МСП Банк, подразделения которого есть на всей территории ДФО, предоставляет кредиты субъектам МСП региона по льготным ставкам.
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корпорация мсп

Корпорация МСП предоставила льготный лизинг монтажникам из Якутска

15:27 23.12.2020
 
© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Корпорация МСП через свое дочернее общество в Республике Саха (Якутия) предоставила лизинговую поддержку монтажной компании из Якутска, сообщает пресс-служба корпорации.
Региональная лизинговая компания в рамках продукта "Устойчивое развитие" предоставила компании МФСБ финансирование на сумму 1,3 миллиона рублей на приобретение в лизинг станка плазменной резки с ЧПУ.
МФСБ, созданная в 2016 году, специализируется на выполнении работ по монтажу стальных строительных конструкций на территории города Якутска. Новое оборудование приобретается с целью повышения качества работ и увеличение объемов производства, говорится в сообщении.
Лизинговый продукт "Устойчивое развитие" Корпорация МСП запустила для поддержки малого и среднего бизнеса в апреле 2020 года. В рамках продукта предусмотрены более гибкие условия для субъектов МСП, в том числе индивидуальных предпринимателей. Так, до 500 тысяч рублей снижена минимальная сумма финансирования, до 84 месяцев увеличен максимальный срок лизинга. Установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также до 10% от общей стоимости снижен авансовый платёж.
Поддержка субъектов МСП из Дальневосточного федерального округа является одной из приоритетных ниш для Корпорации МСП, МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП) и региональных лизинговых компаний. Так, для увеличения охвата предпринимателей Дальневосточного региона в сентябре 2020 года открыты удаленные рабочие места Региональной лизинговой компании Республики Саха (Якутия)" в Хабаровске и Владивостоке. В свою очередь, МСП Банк, подразделения которого есть на всей территории ДФО, предоставляет кредиты субъектам МСП региона по льготным ставкам.
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Корпорация МСП
 
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