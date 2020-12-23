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В Якутии возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с лисой
В Якутии возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с лисой
Уголовное дело возбудили в отношении двух жителей Сунтарского района Якутии из-за жестокого обращения с лисой, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T07:00
2020-12-23T07:00
республика саха (якутия)
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 23 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении двух жителей Сунтарского района Якутии из-за жестокого обращения с лисой, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Ранее сообщалось, что в понедельник в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина пинает животное и душит в снегу. Видно, что у лисы сильно повреждена лапа, она не может убежать. Как пишут пользователи, животное перед этим переехали трактором.Госинспекторы установили личности двух мужчин, издевавшихся над лисой."Прокуратура Сунтарского района признала законным и обоснованным возбуждение отделением МВД России по Сунтарскому району уголовного дела по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным)", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что инцидент произошел в местности Хомустаах, расположенной возле одного из населенных пунктов Сунтарского района.Строгие санкции данной статьи уголовного кодекса РФ предусматривают лишение свободы на срок до трех лет.
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республика саха (якутия), якутск, происшествия

В Якутии возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с лисой

07:00 23.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛисенок на острове Русский во Владивостоке
Лисенок на острове Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ЯКУТСК, 23 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении двух жителей Сунтарского района Якутии из-за жестокого обращения с лисой, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в понедельник в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина пинает животное и душит в снегу. Видно, что у лисы сильно повреждена лапа, она не может убежать. Как пишут пользователи, животное перед этим переехали трактором.
Госинспекторы установили личности двух мужчин, издевавшихся над лисой.
"Прокуратура Сунтарского района признала законным и обоснованным возбуждение отделением МВД России по Сунтарскому району уголовного дела по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным)", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что инцидент произошел в местности Хомустаах, расположенной возле одного из населенных пунктов Сунтарского района.
Строгие санкции данной статьи уголовного кодекса РФ предусматривают лишение свободы на срок до трех лет.
Госинспекторами Минэкологии Якутии установлены лица причастные к появившемуся в соцсетях видео, на котором двое мужчин недопустимым способом добывают лису - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
Вчера, 09:34
В Якутии установили личности мужчин, издевавшихся над лисой
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскПроисшествия
 
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