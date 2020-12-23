https://ria.ru/20201223/lisa-1590492070.html
В Якутии возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с лисой
В Якутии возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с лисой
Уголовное дело возбудили в отношении двух жителей Сунтарского района Якутии из-за жестокого обращения с лисой, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T07:00
2020-12-23T07:00
2020-12-23T07:00
республика саха (якутия)
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 23 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении двух жителей Сунтарского района Якутии из-за жестокого обращения с лисой, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Ранее сообщалось, что в понедельник в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина пинает животное и душит в снегу. Видно, что у лисы сильно повреждена лапа, она не может убежать. Как пишут пользователи, животное перед этим переехали трактором.Госинспекторы установили личности двух мужчин, издевавшихся над лисой."Прокуратура Сунтарского района признала законным и обоснованным возбуждение отделением МВД России по Сунтарскому району уголовного дела по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным)", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что инцидент произошел в местности Хомустаах, расположенной возле одного из населенных пунктов Сунтарского района.Строгие санкции данной статьи уголовного кодекса РФ предусматривают лишение свободы на срок до трех лет.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика саха (якутия), якутск, происшествия
ЯКУТСК, 23 дек – РИА Новости.
Уголовное дело возбудили в отношении двух жителей Сунтарского района Якутии
из-за жестокого обращения с лисой, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в понедельник в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина пинает животное и душит в снегу. Видно, что у лисы сильно повреждена лапа, она не может убежать. Как пишут пользователи, животное перед этим переехали трактором.
Госинспекторы установили личности двух мужчин, издевавшихся над лисой.
"Прокуратура Сунтарского района признала законным и обоснованным возбуждение отделением МВД России по Сунтарскому району уголовного дела по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным)", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что инцидент произошел в местности Хомустаах, расположенной возле одного из населенных пунктов Сунтарского района.
Строгие санкции данной статьи уголовного кодекса РФ предусматривают лишение свободы на срок до трех лет.