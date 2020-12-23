https://ria.ru/20201223/leto-1590372881.html

Рами Малек допрашивает Джареда Лето в трейлере "Мелочей"

Рами Малек допрашивает Джареда Лето в трейлере "Мелочей"

На официальном YouTube-канале Warner Bros. появился трейлер психологического триллера "Мелочи" ("Little Things") с участием трех обладателей премии "Оскар":... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T06:55

2020-12-23T06:55

2020-12-23T06:55

дензел вашингтон

джаред лето

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новости культуры

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. На официальном YouTube-канале Warner Bros. появился трейлер психологического триллера "Мелочи" ("Little Things") с участием трех обладателей премии "Оскар": Дензела Вашингтона, Джареда Лето и Рами Малека. В центре сюжета молодой детектив Бакстер (Рами Малек). Вместе с помощником шерифа Диком (Дензел Вашингтон) он пытается поймать серийного убийцу. Главный подозреваемый – персонаж Джареда Лето. У Дика прекрасно получается обнаруживать важные для дела мелочи, но его привычка игнорировать правила сильно мешает Бакстеру. К тому же во время расследования всплывают опасные секреты из прошлого Дика. Сценарист и режиссер проекта Джон Ли Хэнкок ("В погоне за Бонни и Клайдом" и "Спасти мистера Бэнкса"). В фильме также снимались Натали Моралес, Терри Кинни, Крис Бауэр, Джорис Джарски и другие актеры.Мировая премьера ленты планируется на 27 января 2021 года.

https://ria.ru/20201028/malek-1581757220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дензел вашингтон, джаред лето, кино и сериалы, новости культуры