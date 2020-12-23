https://ria.ru/20201223/leto-1590372881.html
Рами Малек допрашивает Джареда Лето в трейлере "Мелочей"
Рами Малек допрашивает Джареда Лето в трейлере "Мелочей"
На официальном YouTube-канале Warner Bros. появился трейлер психологического триллера "Мелочи" ("Little Things") с участием трех обладателей премии "Оскар":... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T06:55
2020-12-23T06:55
2020-12-23T06:55
дензел вашингтон
джаред лето
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. На официальном YouTube-канале Warner Bros. появился трейлер психологического триллера "Мелочи" ("Little Things") с участием трех обладателей премии "Оскар": Дензела Вашингтона, Джареда Лето и Рами Малека. В центре сюжета молодой детектив Бакстер (Рами Малек). Вместе с помощником шерифа Диком (Дензел Вашингтон) он пытается поймать серийного убийцу. Главный подозреваемый – персонаж Джареда Лето. У Дика прекрасно получается обнаруживать важные для дела мелочи, но его привычка игнорировать правила сильно мешает Бакстеру. К тому же во время расследования всплывают опасные секреты из прошлого Дика. Сценарист и режиссер проекта Джон Ли Хэнкок ("В погоне за Бонни и Клайдом" и "Спасти мистера Бэнкса"). В фильме также снимались Натали Моралес, Терри Кинни, Крис Бауэр, Джорис Джарски и другие актеры.Мировая премьера ленты планируется на 27 января 2021 года.
https://ria.ru/20201028/malek-1581757220.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дензел вашингтон, джаред лето, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости
. На официальном YouTube-канале Warner Bros. появился
трейлер психологического триллера "Мелочи" ("Little Things") с участием трех обладателей премии "Оскар": Дензела Вашингтона, Джареда Лето и Рами Малека.
В центре сюжета молодой детектив Бакстер (Рами Малек). Вместе с помощником шерифа Диком (Дензел Вашингтон) он пытается поймать серийного убийцу. Главный подозреваемый – персонаж Джареда Лето. У Дика прекрасно получается обнаруживать важные для дела мелочи, но его привычка игнорировать правила сильно мешает Бакстеру. К тому же во время расследования всплывают опасные секреты из прошлого Дика.
Сценарист и режиссер проекта Джон Ли Хэнкок ("В погоне за Бонни и Клайдом" и "Спасти мистера Бэнкса"). В фильме также снимались Натали Моралес, Терри Кинни, Крис Бауэр, Джорис Джарски и другие актеры.
Мировая премьера ленты планируется на 27 января 2021 года.