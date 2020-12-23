https://ria.ru/20201223/lesopark-1590567028.html
Патруль вышел в лесопарки Москвы для защиты елей от вырубки
Патруль вышел в лесопарки Москвы для защиты елей от вырубки
Деревья хвойных пород в лесопарках Москвы в преддверии Нового года взяли на усиленный контроль, чтобы защитить от незаконных рубок, инспекторы патрулируют... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:31
2020-12-23T14:31
2020-12-23T14:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Деревья хвойных пород в лесопарках Москвы в преддверии Нового года взяли на усиленный контроль, чтобы защитить от незаконных рубок, инспекторы патрулируют территорию пешком и на спецтехнике, а нарушителей накажут, сообщил РИА Новости руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский."Ежегодно в период празднования Нового года и Рождества инспекторский состав ГПБУ Мосприрода, подведомственного департаменту, начинает усиленные дежурства на природных территориях, в том числе в вечерние часы. С целью недопущения повреждения зеленых насаждений хвойных пород инспекторы патрулируют лесные массивы в пешем порядке и с использованием специализированной техники", - рассказал Кульбачевский.По его словам, патрулирование проводится с привлечением сотрудников полиции. "Ни один нарушитель не уйдет от ответственности", - заверил глава департамента.
https://ria.ru/20201217/ptitsy-1589754266.html
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антон кульбачевский