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Патруль вышел в лесопарки Москвы для защиты елей от вырубки
Патруль вышел в лесопарки Москвы для защиты елей от вырубки
Деревья хвойных пород в лесопарках Москвы в преддверии Нового года взяли на усиленный контроль, чтобы защитить от незаконных рубок, инспекторы патрулируют... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:31
2020-12-23T14:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Деревья хвойных пород в лесопарках Москвы в преддверии Нового года взяли на усиленный контроль, чтобы защитить от незаконных рубок, инспекторы патрулируют территорию пешком и на спецтехнике, а нарушителей накажут, сообщил РИА Новости руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский."Ежегодно в период празднования Нового года и Рождества инспекторский состав ГПБУ Мосприрода, подведомственного департаменту, начинает усиленные дежурства на природных территориях, в том числе в вечерние часы. С целью недопущения повреждения зеленых насаждений хвойных пород инспекторы патрулируют лесные массивы в пешем порядке и с использованием специализированной техники", - рассказал Кульбачевский.По его словам, патрулирование проводится с привлечением сотрудников полиции. "Ни один нарушитель не уйдет от ответственности", - заверил глава департамента.
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антон кульбачевский

Патруль вышел в лесопарки Москвы для защиты елей от вырубки

14:31 23.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗаготовка елей к Новому году
Заготовка елей к Новому году - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Деревья хвойных пород в лесопарках Москвы в преддверии Нового года взяли на усиленный контроль, чтобы защитить от незаконных рубок, инспекторы патрулируют территорию пешком и на спецтехнике, а нарушителей накажут, сообщил РИА Новости руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
"Ежегодно в период празднования Нового года и Рождества инспекторский состав ГПБУ Мосприрода, подведомственного департаменту, начинает усиленные дежурства на природных территориях, в том числе в вечерние часы. С целью недопущения повреждения зеленых насаждений хвойных пород инспекторы патрулируют лесные массивы в пешем порядке и с использованием специализированной техники", - рассказал Кульбачевский.
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По его словам, патрулирование проводится с привлечением сотрудников полиции. "Ни один нарушитель не уйдет от ответственности", - заверил глава департамента.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниАнтон Кульбачевский
 
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