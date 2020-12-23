https://ria.ru/20201223/lesopark-1590567028.html

Патруль вышел в лесопарки Москвы для защиты елей от вырубки

Патруль вышел в лесопарки Москвы для защиты елей от вырубки

Деревья хвойных пород в лесопарках Москвы в преддверии Нового года взяли на усиленный контроль, чтобы защитить от незаконных рубок, инспекторы патрулируют... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:31

2020-12-23T14:31

2020-12-23T14:31

москва сегодня: мегаполис для жизни

антон кульбачевский

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Деревья хвойных пород в лесопарках Москвы в преддверии Нового года взяли на усиленный контроль, чтобы защитить от незаконных рубок, инспекторы патрулируют территорию пешком и на спецтехнике, а нарушителей накажут, сообщил РИА Новости руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский."Ежегодно в период празднования Нового года и Рождества инспекторский состав ГПБУ Мосприрода, подведомственного департаменту, начинает усиленные дежурства на природных территориях, в том числе в вечерние часы. С целью недопущения повреждения зеленых насаждений хвойных пород инспекторы патрулируют лесные массивы в пешем порядке и с использованием специализированной техники", - рассказал Кульбачевский.По его словам, патрулирование проводится с привлечением сотрудников полиции. "Ни один нарушитель не уйдет от ответственности", - заверил глава департамента.

https://ria.ru/20201217/ptitsy-1589754266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон кульбачевский