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Скандальные "надгробные" лавочки во Владивостоке вернули подрядчику
Скандальные "надгробные" лавочки во Владивостоке вернули подрядчику
Гранитные лавочки во Владивостоке, установка которых вызвала общественный резонанс, после экспертизы вернули подрядчику, деньги на них остались в бюджете,... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T10:11
2020-12-23T10:11
владивосток
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 23 дек - РИА Новости. Гранитные лавочки во Владивостоке, установка которых вызвала общественный резонанс, после экспертизы вернули подрядчику, деньги на них остались в бюджете, сообщил РИА Новости представитель мэрии.В мэрии отметили, что пока решается, какие лавки будут устанавливать на центральной площади взамен гранитных.Осенью подрядная организация установила на центральной площади города 10 гранитных лавочек, вазоны и урны. Местные жители принесли к ним похоронные венки и гвоздики, также поставили табличку "Здравый смысл (1860-2020), помним, скорбим". В соцсетях активно обсуждали выбор гранита в качестве материала для скамеек и тот факт, что сидеть на них неблагоприятно для здоровья.Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о контрактной системе при закупке лавок. Глава Приморья Олег Кожемяко призвал наказать, вплоть до увольнения, ответственных за установку этих лавочек и заявил о необходимости создания архитектурного совета в городе. Глава Владивостока Олег Гуменюк сообщал, что новые лавочки необходимо адаптировать под пространство, сделать их функциональными. Историк моды Александр Васильев, комментируя скандал с установкой гранитных лавочек в центре Владивостока, отметил, что лучше было бы установить вместо них лавочки в старом стиле. По его словам, гранитные лавки не имеют отношения к эстетике. Вскоре в связи с общественным резонансом лавочки с площади убрали.
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владивосток, общество

Скандальные "надгробные" лавочки во Владивостоке вернули подрядчику

10:11 23.12.2020
 
© Фото : VL.ruГранитные лавочки, вазоны и урны на центральной площади Владивостока
Гранитные лавочки, вазоны и урны на центральной площади Владивостока - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : VL.ru
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ВЛАДИВОСТОК, 23 дек - РИА Новости. Гранитные лавочки во Владивостоке, установка которых вызвала общественный резонанс, после экспертизы вернули подрядчику, деньги на них остались в бюджете, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
"Контракт расторгли, лавки возвращаются (подрядчику). Проводили экспертизу - они не соответствуют техническим требованиям, прописанным в техзадании. Акт приемки не был подписан, потому что заказывалась экспертиза, она показала несоответствие, соответственно, деньги подрядчику не перевели, они остались в бюджете – порядка 10 миллионов рублей", - сказал собеседник.
В мэрии отметили, что пока решается, какие лавки будут устанавливать на центральной площади взамен гранитных.
Осенью подрядная организация установила на центральной площади города 10 гранитных лавочек, вазоны и урны. Местные жители принесли к ним похоронные венки и гвоздики, также поставили табличку "Здравый смысл (1860-2020), помним, скорбим". В соцсетях активно обсуждали выбор гранита в качестве материала для скамеек и тот факт, что сидеть на них неблагоприятно для здоровья.
Историк моды Александр Васильев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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Историк моды Васильев прокомментировал скандал с лавками во Владивостоке
Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о контрактной системе при закупке лавок. Глава Приморья Олег Кожемяко призвал наказать, вплоть до увольнения, ответственных за установку этих лавочек и заявил о необходимости создания архитектурного совета в городе. Глава Владивостока Олег Гуменюк сообщал, что новые лавочки необходимо адаптировать под пространство, сделать их функциональными. Историк моды Александр Васильев, комментируя скандал с установкой гранитных лавочек в центре Владивостока, отметил, что лучше было бы установить вместо них лавочки в старом стиле. По его словам, гранитные лавки не имеют отношения к эстетике. Вскоре в связи с общественным резонансом лавочки с площади убрали.
 
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