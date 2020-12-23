https://ria.ru/20201223/lavochki-1590506623.html

Скандальные "надгробные" лавочки во Владивостоке вернули подрядчику

Скандальные "надгробные" лавочки во Владивостоке вернули подрядчику

Гранитные лавочки во Владивостоке, установка которых вызвала общественный резонанс, после экспертизы вернули подрядчику, деньги на них остались в бюджете,... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T10:11

2020-12-23T10:11

2020-12-23T10:11

владивосток

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 23 дек - РИА Новости. Гранитные лавочки во Владивостоке, установка которых вызвала общественный резонанс, после экспертизы вернули подрядчику, деньги на них остались в бюджете, сообщил РИА Новости представитель мэрии.В мэрии отметили, что пока решается, какие лавки будут устанавливать на центральной площади взамен гранитных.Осенью подрядная организация установила на центральной площади города 10 гранитных лавочек, вазоны и урны. Местные жители принесли к ним похоронные венки и гвоздики, также поставили табличку "Здравый смысл (1860-2020), помним, скорбим". В соцсетях активно обсуждали выбор гранита в качестве материала для скамеек и тот факт, что сидеть на них неблагоприятно для здоровья.Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о контрактной системе при закупке лавок. Глава Приморья Олег Кожемяко призвал наказать, вплоть до увольнения, ответственных за установку этих лавочек и заявил о необходимости создания архитектурного совета в городе. Глава Владивостока Олег Гуменюк сообщал, что новые лавочки необходимо адаптировать под пространство, сделать их функциональными. Историк моды Александр Васильев, комментируя скандал с установкой гранитных лавочек в центре Владивостока, отметил, что лучше было бы установить вместо них лавочки в старом стиле. По его словам, гранитные лавки не имеют отношения к эстетике. Вскоре в связи с общественным резонансом лавочки с площади убрали.

https://ria.ru/20201001/lavki-1578031292.html

владивосток

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владивосток, общество