Скандальные "надгробные" лавочки во Владивостоке вернули подрядчику
ВЛАДИВОСТОК, 23 дек - РИА Новости. Гранитные лавочки во Владивостоке, установка которых вызвала общественный резонанс, после экспертизы вернули подрядчику, деньги на них остались в бюджете, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
"Контракт расторгли, лавки возвращаются (подрядчику). Проводили экспертизу - они не соответствуют техническим требованиям, прописанным в техзадании. Акт приемки не был подписан, потому что заказывалась экспертиза, она показала несоответствие, соответственно, деньги подрядчику не перевели, они остались в бюджете – порядка 10 миллионов рублей", - сказал собеседник.
В мэрии отметили, что пока решается, какие лавки будут устанавливать на центральной площади взамен гранитных.
Осенью подрядная организация установила на центральной площади города 10 гранитных лавочек, вазоны и урны. Местные жители принесли к ним похоронные венки и гвоздики, также поставили табличку "Здравый смысл (1860-2020), помним, скорбим". В соцсетях активно обсуждали выбор гранита в качестве материала для скамеек и тот факт, что сидеть на них неблагоприятно для здоровья.
Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о контрактной системе при закупке лавок. Глава Приморья Олег Кожемяко призвал наказать, вплоть до увольнения, ответственных за установку этих лавочек и заявил о необходимости создания архитектурного совета в городе. Глава Владивостока Олег Гуменюк сообщал, что новые лавочки необходимо адаптировать под пространство, сделать их функциональными. Историк моды Александр Васильев, комментируя скандал с установкой гранитных лавочек в центре Владивостока, отметил, что лучше было бы установить вместо них лавочки в старом стиле. По его словам, гранитные лавки не имеют отношения к эстетике. Вскоре в связи с общественным резонансом лавочки с площади убрали.