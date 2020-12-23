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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201223/kurs-1590556561.html
Официальный курс евро на четверг снизился на девять копеек
Официальный курс евро на четверг снизился на девять копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 8,77 копейки - до 91,9822 рубля, курс доллара вырос на 10,73 копейки - до 75,4571... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:45
2020-12-23T13:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 8,77 копейки - до 91,9822 рубля, курс доллара вырос на 10,73 копейки - до 75,4571 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 2 копейки, составив 82,8934 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на четверг снизился на девять копеек

13:45 23.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 8,77 копейки - до 91,9822 рубля, курс доллара вырос на 10,73 копейки - до 75,4571 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 2 копейки, составив 82,8934 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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