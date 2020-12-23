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https://ria.ru/20201223/kurlyandskiy-1590537468.html
В Москве завершилась церемония прощания с Александром Курляндским
В Москве завершилась церемония прощания с Александром Курляндским
Прощание с писателем, сценаристом, одним из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александром Курляндским завершилось в среду в Центральном доме работников... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T12:26
2020-12-23T12:26
культура
александр курляндский
юрий норштейн
ссср
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Прощание с писателем, сценаристом, одним из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александром Курляндским завершилось в среду в Центральном доме работников искусств (ЦДРИ) в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Курляндский скончался в понедельник на 83-м году жизни после продолжительной болезни."Со временем начинаешь понимать, в каком счастливом сообществе мы жили, где были такие понятия, как дружелюбие, мастерство, радость творчества. Когда мы с Сашей познакомились, я увидел интеллигентного и очень красивого человека. Саша сочинил замечательные истории, которые могли бы иметь продолжение, если бы у нас было все нормально. Я не сразу понял феномен "Ну, погоди!", а эта была та самая радость бытия, которая всем совершенно необходима", - сказал на церемонии прощания аниматор Юрий Норштейн.Близкий друг писателя, аниматор Михаил Липскеров рассказал, как они с Курляндским много путешествовали."Много ездили по самым разным местам, много хохотали. Мы с ним родились в один день, но Санька на год старше. Я думаю, когда мы с ним там встретимся, сядем рядом, и нам будет хорошо", - сказал Липскеров."Прощаться с воплощением доброты, света, любви, юмора, с незабвенным другом – трудно и странно. У меня нет никаких слов, кроме тех, что это был добрый сказочник, он столько счастья принес в этот мир. Я благодарна судьбе, что она подарила мне такого друга", - сказала актриса Виктория Лепко.Память писателя друзья и близкие почтили минутой молчания.Позже писателя кремируют, прах будет похоронен на Востряковском кладбище.Лауреат Государственной премии СССР, автор книг для детей, сценарист и драматург Курляндский был одним из создателей известного мультипликационного сериала "Ну, погоди!", автором сценариев сериалов "Великолепный Гоша", "Возвращение блудного попугая" и других.
https://ria.ru/20201221/kurlyandskiy-1590203779.html
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александр курляндский, юрий норштейн, ссср, общество

В Москве завершилась церемония прощания с Александром Курляндским

12:26 23.12.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Alexei Kobelev / Александр Курляндский
Александр Курляндский - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Alexei Kobelev /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Прощание с писателем, сценаристом, одним из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александром Курляндским завершилось в среду в Центральном доме работников искусств (ЦДРИ) в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Курляндский скончался в понедельник на 83-м году жизни после продолжительной болезни.
"Со временем начинаешь понимать, в каком счастливом сообществе мы жили, где были такие понятия, как дружелюбие, мастерство, радость творчества. Когда мы с Сашей познакомились, я увидел интеллигентного и очень красивого человека. Саша сочинил замечательные истории, которые могли бы иметь продолжение, если бы у нас было все нормально. Я не сразу понял феномен "Ну, погоди!", а эта была та самая радость бытия, которая всем совершенно необходима", - сказал на церемонии прощания аниматор Юрий Норштейн.
Близкий друг писателя, аниматор Михаил Липскеров рассказал, как они с Курляндским много путешествовали.
Писатель и сценарист Александр Курляндский - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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Биография Александра Курляндского
"Много ездили по самым разным местам, много хохотали. Мы с ним родились в один день, но Санька на год старше. Я думаю, когда мы с ним там встретимся, сядем рядом, и нам будет хорошо", - сказал Липскеров.
"Прощаться с воплощением доброты, света, любви, юмора, с незабвенным другом – трудно и странно. У меня нет никаких слов, кроме тех, что это был добрый сказочник, он столько счастья принес в этот мир. Я благодарна судьбе, что она подарила мне такого друга", - сказала актриса Виктория Лепко.
Память писателя друзья и близкие почтили минутой молчания.
Позже писателя кремируют, прах будет похоронен на Востряковском кладбище.
Лауреат Государственной премии СССР, автор книг для детей, сценарист и драматург Курляндский был одним из создателей известного мультипликационного сериала "Ну, погоди!", автором сценариев сериалов "Великолепный Гоша", "Возвращение блудного попугая" и других.
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