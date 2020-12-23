https://ria.ru/20201223/korporativy-1590489362.html

Опрос показал, сколько компаний отказались от новогодних корпоративов

Опрос показал, сколько компаний отказались от новогодних корпоративов

Более половины российских компаний отказались от проведения новогодних корпоративов, а 15% решили перенести празднование в онлайн-формат, говорится в сообщении... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T05:20

2020-12-23T05:20

2020-12-23T05:20

новый год—2021

россия

сбермаркет

москва

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более половины российских компаний отказались от проведения новогодних корпоративов, а 15% решили перенести празднование в онлайн-формат, говорится в сообщении сервиса доставки продуктов "СберМаркет".Исследование, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости, проводилось сервисом совместно с компанией ResearchMe. Россиян спрашивали об их отношении к корпоративам и подарочным сертификатам. В собеседовании приняли участие более 1500 респондентов от 18 лет.В свою очередь 40% рассказали, что не получают новогодние подарки от работодателя. "При этом, чем меньше город, тем чаще работники не получают подарки от компании", - отмечают авторы исследования. Четверть (25%) респондентов отметили, что обычно получают от компании фирменные сувениры или брендированную продукцию, а 22% сказали, что получают от компании подарочные сертификаты.Как показало исследование, 46% россиян готовы отказаться от корпоратива ради денежной премии, 27% отказались бы от него безвозмездно, а 7% - отказались бы за подарочный сертификат. "20% работников не отказались бы от корпоратива ни по какой причине", - добавляется в сообщении.Коммерческий директор "СберМаркета" Иван Бабич отметил, что пандемия коронавируса внесла коррективы в работу большинства компаний. "Мы видим, что наши корпоративные клиенты также меняют своё поведение: хотя одни по-прежнему заказывают продукты для офлайн-корпоративов, другие компании предпочитают закупать подарочные сертификаты - это удобно и упрощает логистику", - сказал Бабич, слова которого приводятся в релизе.

https://ria.ru/20201214/korporativy-1589198454.html

https://ria.ru/20201222/predprinimateli-1589866921.html

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россия, сбермаркет, москва, общество