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Новый год—2021
https://ria.ru/20201223/korporativy-1590489362.html
Опрос показал, сколько компаний отказались от новогодних корпоративов
Опрос показал, сколько компаний отказались от новогодних корпоративов
Более половины российских компаний отказались от проведения новогодних корпоративов, а 15% решили перенести празднование в онлайн-формат, говорится в сообщении... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T05:20
2020-12-23T05:20
новый год—2021
россия
сбермаркет
москва
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более половины российских компаний отказались от проведения новогодних корпоративов, а 15% решили перенести празднование в онлайн-формат, говорится в сообщении сервиса доставки продуктов "СберМаркет".Исследование, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости, проводилось сервисом совместно с компанией ResearchMe. Россиян спрашивали об их отношении к корпоративам и подарочным сертификатам. В собеседовании приняли участие более 1500 респондентов от 18 лет.В свою очередь 40% рассказали, что не получают новогодние подарки от работодателя. "При этом, чем меньше город, тем чаще работники не получают подарки от компании", - отмечают авторы исследования. Четверть (25%) респондентов отметили, что обычно получают от компании фирменные сувениры или брендированную продукцию, а 22% сказали, что получают от компании подарочные сертификаты.Как показало исследование, 46% россиян готовы отказаться от корпоратива ради денежной премии, 27% отказались бы от него безвозмездно, а 7% - отказались бы за подарочный сертификат. "20% работников не отказались бы от корпоратива ни по какой причине", - добавляется в сообщении.Коммерческий директор "СберМаркета" Иван Бабич отметил, что пандемия коронавируса внесла коррективы в работу большинства компаний. "Мы видим, что наши корпоративные клиенты также меняют своё поведение: хотя одни по-прежнему заказывают продукты для офлайн-корпоративов, другие компании предпочитают закупать подарочные сертификаты - это удобно и упрощает логистику", - сказал Бабич, слова которого приводятся в релизе.
https://ria.ru/20201214/korporativy-1589198454.html
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россия, сбермаркет, москва, общество

Опрос показал, сколько компаний отказались от новогодних корпоративов

05:20 23.12.2020
 
© Fotolia / Andrew BaydaСервировка стола
Сервировка стола - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Fotolia / Andrew Bayda
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более половины российских компаний отказались от проведения новогодних корпоративов, а 15% решили перенести празднование в онлайн-формат, говорится в сообщении сервиса доставки продуктов "СберМаркет".
Исследование, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости, проводилось сервисом совместно с компанией ResearchMe. Россиян спрашивали об их отношении к корпоративам и подарочным сертификатам. В собеседовании приняли участие более 1500 респондентов от 18 лет.
"В 2020 году формат корпоративных праздников изменился: 53% респондентов отметили, что их компания вовсе отказалась от корпоратива в этом году, 25% признались, что все же отпразднуют Новый год офлайн и по традиции снимут кафе или ресторан для празднования, 15% перенесли все праздничные активности в онлайн", - говорится в сообщении.
В свою очередь 40% рассказали, что не получают новогодние подарки от работодателя. "При этом, чем меньше город, тем чаще работники не получают подарки от компании", - отмечают авторы исследования. Четверть (25%) респондентов отметили, что обычно получают от компании фирменные сувениры или брендированную продукцию, а 22% сказали, что получают от компании подарочные сертификаты.
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Как показало исследование, 46% россиян готовы отказаться от корпоратива ради денежной премии, 27% отказались бы от него безвозмездно, а 7% - отказались бы за подарочный сертификат. "20% работников не отказались бы от корпоратива ни по какой причине", - добавляется в сообщении.
Коммерческий директор "СберМаркета" Иван Бабич отметил, что пандемия коронавируса внесла коррективы в работу большинства компаний. "Мы видим, что наши корпоративные клиенты также меняют своё поведение: хотя одни по-прежнему заказывают продукты для офлайн-корпоративов, другие компании предпочитают закупать подарочные сертификаты - это удобно и упрощает логистику", - сказал Бабич, слова которого приводятся в релизе.
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