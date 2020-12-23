Путин призвал извлечь уроки из связанных с пандемией проблем
17:21 23.12.2020 (обновлено: 17:26 23.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предстоит добиться перелома в борьбе с коронавирусом и извлечь уроки из проблем, с которыми столкнулись.
"Нам предстоит продолжить борьбу с эпидемией коронавируса, добиться перелома, сохранить высокую мобилизацию системы здравоохранения, всех социальных служб государства. И, конечно, нужно извлечь уроки из всех проблем, с которыми мы столкнулись и которые мы решали", - сказал он на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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