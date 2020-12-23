Путин призвал извлечь уроки из связанных с пандемией проблем

"Нам предстоит продолжить борьбу с эпидемией коронавируса, добиться перелома, сохранить высокую мобилизацию системы здравоохранения, всех социальных служб государства. И, конечно, нужно извлечь уроки из всех проблем, с которыми мы столкнулись и которые мы решали", - сказал он на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.