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Путин заявил, что риски по коронавирусу сохраняются
Путин заявил, что риски по коронавирусу сохраняются
Президент России Владимир Путин заявил, что риски по коронавирусу сохраняются, поскольку вакцинация только началась, а также попросил регионы заранее составить... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:30
2020-12-23T17:03
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что риски по коронавирусу сохраняются, поскольку вакцинация только началась, а также попросил регионы заранее составить графики работы системы здравоохранения в праздничные дни и обеспечить выплату зарплаты медикам в соответствии с законом.Президент в среду провел совместное заседание Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В ходе встречи он призвал кабмин как можно скорее принять решение о том, чтобы в новогодние праздники медикам, которые борются с коронавирусом, социальные выплаты были начислены в двойном размере."Думаю, что это обоснованно и с социальной точки зрения, с точки зрения справедливости, имея в виду, что риски-то борьбы с коронавирусной инфекцией сохраняются, поскольку вакцинация медицинских работников только начата. Поэтому они у нас еще не защищены в нужном объеме, и это нужно будет сделать", - подчеркнул Путин.Кроме того, он обратился к региональным властям."Обращаю внимание также регионов Российской Федерации на то, что нужно своевременно, заранее составить графики работы системы здравоохранения в праздничные дни, обеспечив при этом выплату соответствующей заработной платы в соответствии с законом. О том, что нужно поддержать региональные системы ОМС, мы уже сегодня говорили с подачи губернатора Ивановской области", - добавил президент РФ.В ходе дискуссии он упоминал, что по закону каждый медик, работающий в праздничные дни, должен получать двойную зарплату, это касается и тех специалистов, которые помогают пациентам с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин заявил, что риски по коронавирусу сохраняются

16:30 23.12.2020 (обновлено: 17:03 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что риски по коронавирусу сохраняются, поскольку вакцинация только началась, а также попросил регионы заранее составить графики работы системы здравоохранения в праздничные дни и обеспечить выплату зарплаты медикам в соответствии с законом.
Президент в среду провел совместное заседание Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В ходе встречи он призвал кабмин как можно скорее принять решение о том, чтобы в новогодние праздники медикам, которые борются с коронавирусом, социальные выплаты были начислены в двойном размере.
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"Думаю, что это обоснованно и с социальной точки зрения, с точки зрения справедливости, имея в виду, что риски-то борьбы с коронавирусной инфекцией сохраняются, поскольку вакцинация медицинских работников только начата. Поэтому они у нас еще не защищены в нужном объеме, и это нужно будет сделать", - подчеркнул Путин.
Кроме того, он обратился к региональным властям.
"Обращаю внимание также регионов Российской Федерации на то, что нужно своевременно, заранее составить графики работы системы здравоохранения в праздничные дни, обеспечив при этом выплату соответствующей заработной платы в соответствии с законом. О том, что нужно поддержать региональные системы ОМС, мы уже сегодня говорили с подачи губернатора Ивановской области", - добавил президент РФ.
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В ходе дискуссии он упоминал, что по закону каждый медик, работающий в праздничные дни, должен получать двойную зарплату, это касается и тех специалистов, которые помогают пациентам с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаРоссияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
 
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