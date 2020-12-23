https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590596290.html

Путин заявил, что риски по коронавирусу сохраняются

Путин заявил, что риски по коронавирусу сохраняются

Президент России Владимир Путин заявил, что риски по коронавирусу сохраняются, поскольку вакцинация только началась, а также попросил регионы заранее составить... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T16:30

2020-12-23T16:30

2020-12-23T17:03

россия

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590570752_0:247:3116:1999_1920x0_80_0_0_7cd5b14e5c33328265b8c7b1f63b0b2d.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что риски по коронавирусу сохраняются, поскольку вакцинация только началась, а также попросил регионы заранее составить графики работы системы здравоохранения в праздничные дни и обеспечить выплату зарплаты медикам в соответствии с законом.Президент в среду провел совместное заседание Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В ходе встречи он призвал кабмин как можно скорее принять решение о том, чтобы в новогодние праздники медикам, которые борются с коронавирусом, социальные выплаты были начислены в двойном размере."Думаю, что это обоснованно и с социальной точки зрения, с точки зрения справедливости, имея в виду, что риски-то борьбы с коронавирусной инфекцией сохраняются, поскольку вакцинация медицинских работников только начата. Поэтому они у нас еще не защищены в нужном объеме, и это нужно будет сделать", - подчеркнул Путин.Кроме того, он обратился к региональным властям."Обращаю внимание также регионов Российской Федерации на то, что нужно своевременно, заранее составить графики работы системы здравоохранения в праздничные дни, обеспечив при этом выплату соответствующей заработной платы в соответствии с законом. О том, что нужно поддержать региональные системы ОМС, мы уже сегодня говорили с подачи губернатора Ивановской области", - добавил президент РФ.В ходе дискуссии он упоминал, что по закону каждый медик, работающий в праздничные дни, должен получать двойную зарплату, это касается и тех специалистов, которые помогают пациентам с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество