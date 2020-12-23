https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590589205.html

В Пермском крае более тысячи медиков привили от коронавируса

В Пермском крае более тысячи медиков привили от коронавируса

Более тысячи медиков в Пермском крае вакцинировали от коронавируса, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T15:57

2020-12-23T15:57

2020-12-23T15:57

распространение нового коронавируса

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ПЕРМЬ, 23 дек - РИА Новости. Более тысячи медиков в Пермском крае вакцинировали от коронавируса, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства."На сегодня привито 1037 человек, из них первым компонентом – 995 человек, а двумя компонентами – 42 человека", — говорится в сообщении.Вакцинация сейчас проходят в трех больницах региона, где созданы необходимые условия для хранения препарата.Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что первые партии вакцины "Спутник V" предназначены для медицинского персонала, работающего в "красных зонах" по всему региону. Массовая вакцинация медработников от коронавирусной инфекции началась в Перми в начале декабря. Одной из первых сделала прививку и.о. министра здравоохранения Анастасия Крутень.Первые 42 добровольца в краевом центре вакцинировались от COVID-19 в октябре.На данный момент в Пермский край поступило 3042 дозы вакцины от коронавирусной инфекции.За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 27 985 случаев заражения COVID-19, в том числе 335 за последние сутки, в больнице лечение проходят около 2 тысяч человек, из них 121 подключен к ИВЛ, выздоровели 22 098 пациентов, 1683 скончались, на карантине остаются более 3,8 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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