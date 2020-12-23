https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590573130.html

Власти Москвы рассказали, когда можно ожидать победу над COVID-19

Власти Москвы рассказали, когда можно ожидать победу над COVID-19

Если вакцинация от коронавируса в Москве будет идти активно, то к концу весны можно будет надеяться на определенную победу над пандемией коронавируса, сообщила... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:54

2020-12-23T14:54

2020-12-23T14:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Если вакцинация от коронавируса в Москве будет идти активно, то к концу весны можно будет надеяться на определенную победу над пандемией коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в программе "Просто о сложном".По ее мнению, видно, что рост пандемии явно замедляется.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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