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Власти Москвы рассказали, когда можно ожидать победу над COVID-19
Власти Москвы рассказали, когда можно ожидать победу над COVID-19
Если вакцинация от коронавируса в Москве будет идти активно, то к концу весны можно будет надеяться на определенную победу над пандемией коронавируса, сообщила... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:54
2020-12-23T14:54
2020-12-23T14:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Если вакцинация от коронавируса в Москве будет идти активно, то к концу весны можно будет надеяться на определенную победу над пандемией коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в программе "Просто о сложном".По ее мнению, видно, что рост пандемии явно замедляется.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество