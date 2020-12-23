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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590563148.html
В США за сутки выявили более 195 тысяч случаев COVID-19
В США за сутки выявили более 195 тысяч случаев COVID-19
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 195 тысяч, скончались 3,4 тысячи человек, сообщает... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:13
2020-12-23T14:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
техас
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 195 тысяч, скончались 3,4 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 195 033 новых случаев заболевания COVID-19 и 3401 летальный исход.На прошлой неделе университет Хопкинса зафиксировал суточный максимум заражений в США, который составил более 249 тысяч случаев. В то же время из субботних данных Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) следовало, что за сутки подтверждено свыше 400 тысяч случаев COVID-19, однако это объяснялось тем, что в статистику Центра теперь включаются не только подтвержденные случаи заражения коронавирусом в штате Техас, но и "вероятные" (более 171,5 тысячи при 13 253 подтвержденных).Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 18,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 322 тысяч заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сша, техас, в мире

В США за сутки выявили более 195 тысяч случаев COVID-19

14:13 23.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне Нью-Йоркского метро
Пассажиры в вагоне Нью-Йоркского метро - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 195 тысяч, скончались 3,4 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 195 033 новых случаев заболевания COVID-19 и 3401 летальный исход.
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря, 20:21Распространение нового коронавируса
Главный хирург США прокомментировал ситуацию с новым штаммом коронавируса
На прошлой неделе университет Хопкинса зафиксировал суточный максимум заражений в США, который составил более 249 тысяч случаев. В то же время из субботних данных Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) следовало, что за сутки подтверждено свыше 400 тысяч случаев COVID-19, однако это объяснялось тем, что в статистику Центра теперь включаются не только подтвержденные случаи заражения коронавирусом в штате Техас, но и "вероятные" (более 171,5 тысячи при 13 253 подтвержденных).
Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 18,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 322 тысяч заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАТехасВ мире
 
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