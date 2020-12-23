Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на станции Московского метрополитена
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Третья волна COVID-19 в России возможна, но темпы распространения будут медленнее, сообщил журналистам руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров.
"Я могу сказать следующее. Есть люди, которые в России сказали, что нас ожидает третья волна, например, главный врач больницы в Коммунарке. И это возможно. Это будет зависеть от многих факторов", - сказал он.
"То, что у нас процентный прирост за лето не опустился ниже значения 0,5%, говорит о том, что у нас возможно и сейчас не опустится. Это связано со многими факторами, в том числе и с тем, какие ограничения вводятся и как люди себя ведут. В этой ситуации, когда есть фактические точки роста, когда есть люди, которые заболевают заново, то вполне может быть. Хотя темпы, наверняка, если будет третья волна, они будут медленнее", - добавил Захаров.
Ранее сообщалось, что ученые СПбГУ разработали модель прогнозирования развития эпидемий CBRR (Case Based Rate Reasoning).
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