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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590550565.html
Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
Третья волна COVID-19 в России возможна, но темпы распространения будут медленнее, сообщил журналистам руководитель Центра интеллектуальной логистики... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:15
2020-12-23T13:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор захаров
санкт-петербургский государственный университет
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Третья волна COVID-19 в России возможна, но темпы распространения будут медленнее, сообщил журналистам руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров."Я могу сказать следующее. Есть люди, которые в России сказали, что нас ожидает третья волна, например, главный врач больницы в Коммунарке. И это возможно. Это будет зависеть от многих факторов", - сказал он.Ранее сообщалось, что ученые СПбГУ разработали модель прогнозирования развития эпидемий CBRR (Case Based Rate Reasoning).Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор захаров, санкт-петербургский государственный университет, общество

Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России

13:15 23.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на станции Московского метрополитена
Люди в защитных масках на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Третья волна COVID-19 в России возможна, но темпы распространения будут медленнее, сообщил журналистам руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров.
"Я могу сказать следующее. Есть люди, которые в России сказали, что нас ожидает третья волна, например, главный врач больницы в Коммунарке. И это возможно. Это будет зависеть от многих факторов", - сказал он.

"То, что у нас процентный прирост за лето не опустился ниже значения 0,5%, говорит о том, что у нас возможно и сейчас не опустится. Это связано со многими факторами, в том числе и с тем, какие ограничения вводятся и как люди себя ведут. В этой ситуации, когда есть фактические точки роста, когда есть люди, которые заболевают заново, то вполне может быть. Хотя темпы, наверняка, если будет третья волна, они будут медленнее", - добавил Захаров.

Ранее сообщалось, что ученые СПбГУ разработали модель прогнозирования развития эпидемий CBRR (Case Based Rate Reasoning).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор ЗахаровСанкт-Петербургский государственный университетОбщество
 
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