Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России

"То, что у нас процентный прирост за лето не опустился ниже значения 0,5%, говорит о том, что у нас возможно и сейчас не опустится. Это связано со многими факторами, в том числе и с тем, какие ограничения вводятся и как люди себя ведут. В этой ситуации, когда есть фактические точки роста, когда есть люди, которые заболевают заново, то вполне может быть. Хотя темпы, наверняка, если будет третья волна, они будут медленнее", - добавил Захаров.