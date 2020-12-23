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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590532918.html
Дания вводит ограничения для жителей Великобритании из-за мутации COVID
Дания вводит ограничения для жителей Великобритании из-за мутации COVID
Датские власти приняли ряд мер, ограничивающих въезд для жителей Великобритании в связи с распространением мутировавшего коронавируса, в частности, ограничен... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T12:09
2020-12-23T12:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
дания
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МУРМАНСК, 23 дек – РИА Новости. Датские власти приняли ряд мер, ограничивающих въезд для жителей Великобритании в связи с распространением мутировавшего коронавируса, в частности, ограничен круг лиц, которым разрешен въезд в королевство, сообщается на сайте министерства юстиции страны.В постановлении правительства говорится о том, что право на въезд в Данию имеют члены семьи серьезно больных людей, сопровождает несовершеннолетних – они обязаны сдать тест на коронавирус не более, чем за 72 часа до поездки.Гражданам Дании, возвращающимся из Великобритании, также настоятельно рекомендовано сдать тест, они обязаны соблюдать 10-дневный карантин по возвращении.Кроме того, запрет на полеты из Великобритании будет временно продлен до 24 декабря 2020 года. Более строгие ограничения на въезд будут применяться с 25 декабря по 3 января 2021 года.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, великобритания, дания

Дания вводит ограничения для жителей Великобритании из-за мутации COVID

12:09 23.12.2020
 
© РИА Новости / Густаво ВальентеПолиция задерживает протестующего против мер по борьбе с коронавирусом у Кингс-Кросс-Сент-Панкрас в Лондоне
Полиция задерживает протестующего против мер по борьбе с коронавирусом у Кингс-Кросс-Сент-Панкрас в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МУРМАНСК, 23 дек – РИА Новости. Датские власти приняли ряд мер, ограничивающих въезд для жителей Великобритании в связи с распространением мутировавшего коронавируса, в частности, ограничен круг лиц, которым разрешен въезд в королевство, сообщается на сайте министерства юстиции страны.

"Дания ужесточает въездные правила для тех, кто постоянно проживает в Великобритании в связи с распространением мутировавшего коронавируса… Это означает, что постоянно проживающим в Великобритании может быть отказано во въезде в Данию", - говорится в сообщении.

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В постановлении правительства говорится о том, что право на въезд в Данию имеют члены семьи серьезно больных людей, сопровождает несовершеннолетних – они обязаны сдать тест на коронавирус не более, чем за 72 часа до поездки.
Гражданам Дании, возвращающимся из Великобритании, также настоятельно рекомендовано сдать тест, они обязаны соблюдать 10-дневный карантин по возвращении.
Кроме того, запрет на полеты из Великобритании будет временно продлен до 24 декабря 2020 года. Более строгие ограничения на въезд будут применяться с 25 декабря по 3 января 2021 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияДания
 
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