https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590532918.html

Дания вводит ограничения для жителей Великобритании из-за мутации COVID

Дания вводит ограничения для жителей Великобритании из-за мутации COVID

Датские власти приняли ряд мер, ограничивающих въезд для жителей Великобритании в связи с распространением мутировавшего коронавируса, в частности, ограничен... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T12:09

2020-12-23T12:09

2020-12-23T12:09

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

дания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586758348_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c15ec0a32f320111ac1cbe7503dc46a.jpg

МУРМАНСК, 23 дек – РИА Новости. Датские власти приняли ряд мер, ограничивающих въезд для жителей Великобритании в связи с распространением мутировавшего коронавируса, в частности, ограничен круг лиц, которым разрешен въезд в королевство, сообщается на сайте министерства юстиции страны.В постановлении правительства говорится о том, что право на въезд в Данию имеют члены семьи серьезно больных людей, сопровождает несовершеннолетних – они обязаны сдать тест на коронавирус не более, чем за 72 часа до поездки.Гражданам Дании, возвращающимся из Великобритании, также настоятельно рекомендовано сдать тест, они обязаны соблюдать 10-дневный карантин по возвращении.Кроме того, запрет на полеты из Великобритании будет временно продлен до 24 декабря 2020 года. Более строгие ограничения на въезд будут применяться с 25 декабря по 3 января 2021 года.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201223/braziliya-1590519256.html

великобритания

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, дания