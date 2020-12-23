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Песков считает, что коронавирус никуда не исчезнет в новом году
Песков считает, что коронавирус никуда не исчезнет в новом году
Коронавирус после 1 января, в 2021 году, никуда не исчезнет, но российское правительство знает, как четко минимизировать последствия и как с ним бороться,... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T12:08
2020-12-23T12:08
2020-12-23T12:18
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Коронавирус после 1 января, в 2021 году, никуда не исчезнет, но российское правительство знает, как четко минимизировать последствия и как с ним бороться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Очевидно, что 1 января, когда мы справим Новый год, все трудности не кончатся, и очевидно, что коронавирус никуда не исчезнет 1 января. Но тем не менее мы твердо стоим на ногах, мы знаем, как с ним бороться... Тут я уже говорю, смотря на наше правительство, мы понимаем, что правительство четко знает, что делать, знает, как минимизировать негативные последствия для нашей жизни во всех ее ипостасях", - сказал он, отвечая на вопросы на всероссийской премии "Медиатэк 2020", проходящей на площадке МИА "Россия сегодня"."И, несмотря на все продолжающиеся трудности, все-таки потихоньку набирать обороты и идти вперед в плане развития", - добавил Песков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Коронавирус после 1 января, в 2021 году, никуда не исчезнет, но российское правительство знает, как четко минимизировать последствия и как с ним бороться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Очевидно, что 1 января, когда мы справим Новый год, все трудности не кончатся, и очевидно, что коронавирус никуда не исчезнет 1 января. Но тем не менее мы твердо стоим на ногах, мы знаем, как с ним бороться... Тут я уже говорю, смотря на наше правительство, мы понимаем, что правительство четко знает, что делать, знает, как минимизировать негативные последствия для нашей жизни во всех ее ипостасях", - сказал он, отвечая на вопросы на всероссийской премии "Медиатэк 2020", проходящей на площадке МИА "Россия сегодня".
"И, несмотря на все продолжающиеся трудности, все-таки потихоньку набирать обороты и идти вперед в плане развития", - добавил Песков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.