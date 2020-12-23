https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590532632.html

Песков считает, что коронавирус никуда не исчезнет в новом году

Песков считает, что коронавирус никуда не исчезнет в новом году

Коронавирус после 1 января, в 2021 году, никуда не исчезнет, но российское правительство знает, как четко минимизировать последствия и как с ним бороться,... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T12:08

2020-12-23T12:08

2020-12-23T12:18

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Коронавирус после 1 января, в 2021 году, никуда не исчезнет, но российское правительство знает, как четко минимизировать последствия и как с ним бороться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Очевидно, что 1 января, когда мы справим Новый год, все трудности не кончатся, и очевидно, что коронавирус никуда не исчезнет 1 января. Но тем не менее мы твердо стоим на ногах, мы знаем, как с ним бороться... Тут я уже говорю, смотря на наше правительство, мы понимаем, что правительство четко знает, что делать, знает, как минимизировать негативные последствия для нашей жизни во всех ее ипостасях", - сказал он, отвечая на вопросы на всероссийской премии "Медиатэк 2020", проходящей на площадке МИА "Россия сегодня"."И, несмотря на все продолжающиеся трудности, все-таки потихоньку набирать обороты и идти вперед в плане развития", - добавил Песков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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