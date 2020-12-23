https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590517130.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:04

2020-12-23T11:04

2020-12-23T11:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ханты-мансийский автономный округ

коронавирусы

здоровье - общество

новосибирская область

оренбургская область

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0,2%, 2. Республика Алтай, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ 0,4% , 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,6%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

ханты-мансийский автономный округ

новосибирская область

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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