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Друг семьи Пахмутовой и Добронравова рассказала об их самочувствии
Друг семьи Пахмутовой и Добронравова рассказала об их самочувствии
Композитор Александра Пахмутова и ее супруг поэт-песенник Николай Добронравов находятся в больнице с коронавирусом, их самочувствие хорошее, рассказала РИА... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T10:22
2020-12-23T10:28
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москва
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Композитор Александра Пахмутова и ее супруг поэт-песенник Николай Добронравов находятся в больнице с коронавирусом, их самочувствие хорошее, рассказала РИА Новости близкая знакомая семьи, отметив, что артистов скоро выпишут.Как рассказал РИА Новости осведомленный источник, Добронравов и Пахмутова уже продолжительное время проходят лечение в ЦКБ.Советский и российский композитор Пахмутова за свою долгую музыкальную карьеру написала более 400 песен, в ноябре ей исполнился 91 год. Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов написал множество ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, музыка, николай добронравов, здоровье - общество, москва, александра пахмутова

Друг семьи Пахмутовой и Добронравова рассказала об их самочувствии

10:22 23.12.2020 (обновлено: 10:28 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкНиколай Добронравов и Александра Пахмутова
Николай Добронравов и Александра Пахмутова - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Композитор Александра Пахмутова и ее супруг поэт-песенник Николай Добронравов находятся в больнице с коронавирусом, их самочувствие хорошее, рассказала РИА Новости близкая знакомая семьи, отметив, что артистов скоро выпишут.
"Все хорошо, нормально. Скоро на выписку. Состояние у них хорошее", - сказала она, подтвердив, что артисты находятся в больнице с коронавирусом.
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Как рассказал РИА Новости осведомленный источник, Добронравов и Пахмутова уже продолжительное время проходят лечение в ЦКБ.
Советский и российский композитор Пахмутова за свою долгую музыкальную карьеру написала более 400 песен, в ноябре ей исполнился 91 год. Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов написал множество ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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