https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590507597.html
В Крыму предложили ввести новые меры по COVID-19
В Крыму предложили ввести новые меры по COVID-19
Руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская предложила ввести в преддверии новогодних праздников... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T10:18
2020-12-23T10:18
2020-12-23T10:48
туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
наталья пеньковская
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская предложила ввести в преддверии новогодних праздников дополнительные ограничительные меры из-за нестабильной ситуации по коронавирусу в регионе."В преддверии новогодних праздников и с учетом той ситуации, которая у нас есть на полуострове, необходимо введение дополнительных мероприятий ограничительных. Они все найдут свое отражение в указе (главы республики)", - сказала Пеньковская на заседании регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу.Пеньковская подчеркнула, что ситуация с распространением коронавируса в Крыму остается нестабильной с тенденцией роста числа заболевших.Кроме того, глава регионального Роспотребнадзора призвала крымчан при посещении храмов во время предстоящих христианских праздников пользоваться средствами индивидуальной защиты."Мы подготовили письма, и сегодня они уйдут в адрес всех конфессий по этому поводу. Соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты - они обязательные в том числе и на религиозных службах", - сказала Пеньковская.Всего с начала пандемии в Крыму выявлено свыше 22 тысяч заболевших, выздоровели – 16,9 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, наталья пеньковская, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости.
Руководитель управления Роспотребнадзора
по Республике Крым
и Севастополю Наталья Пеньковская
предложила ввести в преддверии новогодних праздников дополнительные ограничительные меры из-за нестабильной ситуации по коронавирусу в регионе.
"В преддверии новогодних праздников и с учетом той ситуации, которая у нас есть на полуострове, необходимо введение дополнительных мероприятий ограничительных. Они все найдут свое отражение в указе (главы республики)", - сказала Пеньковская на заседании регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
Пеньковская подчеркнула, что ситуация с распространением коронавируса в Крыму остается нестабильной с тенденцией роста числа заболевших.
Кроме того, глава регионального Роспотребнадзора призвала крымчан при посещении храмов во время предстоящих христианских праздников пользоваться средствами индивидуальной защиты.
"Мы подготовили письма, и сегодня они уйдут в адрес всех конфессий по этому поводу. Соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты - они обязательные в том числе и на религиозных службах", - сказала Пеньковская.
Всего с начала пандемии в Крыму выявлено свыше 22 тысяч заболевших, выздоровели – 16,9 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.