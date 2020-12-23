https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590507597.html

В Крыму предложили ввести новые меры по COVID-19

В Крыму предложили ввести новые меры по COVID-19

Руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская предложила ввести в преддверии новогодних праздников... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T10:18

2020-12-23T10:18

2020-12-23T10:48

туризм

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

наталья пеньковская

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская предложила ввести в преддверии новогодних праздников дополнительные ограничительные меры из-за нестабильной ситуации по коронавирусу в регионе."В преддверии новогодних праздников и с учетом той ситуации, которая у нас есть на полуострове, необходимо введение дополнительных мероприятий ограничительных. Они все найдут свое отражение в указе (главы республики)", - сказала Пеньковская на заседании регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу.Пеньковская подчеркнула, что ситуация с распространением коронавируса в Крыму остается нестабильной с тенденцией роста числа заболевших.Кроме того, глава регионального Роспотребнадзора призвала крымчан при посещении храмов во время предстоящих христианских праздников пользоваться средствами индивидуальной защиты."Мы подготовили письма, и сегодня они уйдут в адрес всех конфессий по этому поводу. Соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты - они обязательные в том числе и на религиозных службах", - сказала Пеньковская.Всего с начала пандемии в Крыму выявлено свыше 22 тысяч заболевших, выздоровели – 16,9 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581837470.html

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туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, наталья пеньковская, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым