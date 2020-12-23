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В Москве 5228 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
В Москве 5228 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
Ещё 5228 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 582 тысячи человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T09:03
2020-12-23T09:03
2020-12-23T09:08
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ещё 5228 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 582 тысячи человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выздоровели ещё 5228 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 582 772", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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