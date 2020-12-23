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Усс рассказал, во сколько пандемия обошлась бюджету Красноярского края
Усс рассказал, во сколько пандемия обошлась бюджету Красноярского края
Пандемия COVID обошлась бюджету Красноярского края в восемь миллиардов рублей, сообщил журналистам глава региона Александр Усс. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T09:03
2020-12-23T09:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр усс
красноярский край
экономика
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КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Пандемия COVID обошлась бюджету Красноярского края в восемь миллиардов рублей, сообщил журналистам глава региона Александр Усс."Что стоила краю пандемия? В целом около восьми миллиардов рублей собственно краю. Это складывается из двух вещей. Половина этой суммы – это те налоговые льготы, которые мы дали малому бизнесу, предприятиям среднего уровня. Они, к сожалению, пострадали. Эти налоговые льготы далеко не в полной мере компенсировали потери. И еще такая же сумма связана с внеэкономическими целями. Два с половиной миллиарда на поддержку врачей, на дополнительные выплаты… Около двух миллиардов рублей выплатили тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации", - сказал Усс.Он также отметил, что прогнозы по потерям бюджета были пессимистичными в начале года. Усс отметил, что прогнозные потери составляли около 25%, однако они не оправдались. При этом он отметил, что объем промышленного производства упадет на пять-десять процентов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр усс, красноярский край, экономика

Усс рассказал, во сколько пандемия обошлась бюджету Красноярского края

09:03 23.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Пандемия COVID обошлась бюджету Красноярского края в восемь миллиардов рублей, сообщил журналистам глава региона Александр Усс.
"Что стоила краю пандемия? В целом около восьми миллиардов рублей собственно краю. Это складывается из двух вещей. Половина этой суммы – это те налоговые льготы, которые мы дали малому бизнесу, предприятиям среднего уровня. Они, к сожалению, пострадали. Эти налоговые льготы далеко не в полной мере компенсировали потери. И еще такая же сумма связана с внеэкономическими целями. Два с половиной миллиарда на поддержку врачей, на дополнительные выплаты… Около двух миллиардов рублей выплатили тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации", - сказал Усс.
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Он также отметил, что прогнозы по потерям бюджета были пессимистичными в начале года. Усс отметил, что прогнозные потери составляли около 25%, однако они не оправдались. При этом он отметил, что объем промышленного производства упадет на пять-десять процентов.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр УссКрасноярский крайЭкономика
 
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