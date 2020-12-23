https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590497477.html

Усс рассказал, во сколько пандемия обошлась бюджету Красноярского края

Усс рассказал, во сколько пандемия обошлась бюджету Красноярского края

Пандемия COVID обошлась бюджету Красноярского края в восемь миллиардов рублей, сообщил журналистам глава региона Александр Усс. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T09:03

2020-12-23T09:03

2020-12-23T09:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр усс

красноярский край

экономика

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КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Пандемия COVID обошлась бюджету Красноярского края в восемь миллиардов рублей, сообщил журналистам глава региона Александр Усс."Что стоила краю пандемия? В целом около восьми миллиардов рублей собственно краю. Это складывается из двух вещей. Половина этой суммы – это те налоговые льготы, которые мы дали малому бизнесу, предприятиям среднего уровня. Они, к сожалению, пострадали. Эти налоговые льготы далеко не в полной мере компенсировали потери. И еще такая же сумма связана с внеэкономическими целями. Два с половиной миллиарда на поддержку врачей, на дополнительные выплаты… Около двух миллиардов рублей выплатили тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации", - сказал Усс.Он также отметил, что прогнозы по потерям бюджета были пессимистичными в начале года. Усс отметил, что прогнозные потери составляли около 25%, однако они не оправдались. При этом он отметил, что объем промышленного производства упадет на пять-десять процентов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

красноярский край

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр усс, красноярский край, экономика