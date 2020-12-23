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https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590494990.html
Биолог рассказала, каких пациентов с COVID-19 нельзя выписывать домой
Биолог рассказала, каких пациентов с COVID-19 нельзя выписывать домой
Пациенты, получавшие терапию от COVID-19, которая могла способствовать мутации вируса, не должны выписываться домой до полного выздоровления, заявила РИА... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T08:10
2020-12-23T08:10
распространение нового коронавируса
анча баранова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пациенты, получавшие терапию от COVID-19, которая могла способствовать мутации вируса, не должны выписываться домой до полного выздоровления, заявила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Ранее биолог пояснила, что применение антивирусных препаратов, таких как фавипиравир, способствует получению "испорченных", мутировавших вариантов вируса. Некоторые из них могут оказаться перспективным материалом для вирусной эволюции. После применения в процессе лечения конвалесцентой плазмы, которая содержит антитела к вирусу, слабые штаммы выбиваются, а сильные могут проскочить и "пойти в мир".По мнению биолога, правильнее смотреть за пациентами, которые долго лечатся, и отмечать, с какими остаточными вирусами они выходят после лечения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Биолог рассказала, каких пациентов с COVID-19 нельзя выписывать домой

08:10 23.12.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедик и пациент в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медик и пациент в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пациенты, получавшие терапию от COVID-19, которая могла способствовать мутации вируса, не должны выписываться домой до полного выздоровления, заявила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Ранее биолог пояснила, что применение антивирусных препаратов, таких как фавипиравир, способствует получению "испорченных", мутировавших вариантов вируса. Некоторые из них могут оказаться перспективным материалом для вирусной эволюции. После применения в процессе лечения конвалесцентой плазмы, которая содержит антитела к вирусу, слабые штаммы выбиваются, а сильные могут проскочить и "пойти в мир".
"С положительным тестом на COVID-19 надо долечиваться, а не домой выписывать. Даже если больше нет угрозы для жизни", - уточнила Баранова.
По мнению биолога, правильнее смотреть за пациентами, которые долго лечатся, и отмечать, с какими остаточными вирусами они выходят после лечения.
Главный врач Московской городской больницы №40 Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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