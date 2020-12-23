https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590494990.html

Биолог рассказала, каких пациентов с COVID-19 нельзя выписывать домой

Биолог рассказала, каких пациентов с COVID-19 нельзя выписывать домой

Пациенты, получавшие терапию от COVID-19, которая могла способствовать мутации вируса, не должны выписываться домой до полного выздоровления, заявила РИА... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T08:10

2020-12-23T08:10

2020-12-23T08:10

распространение нового коронавируса

анча баранова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пациенты, получавшие терапию от COVID-19, которая могла способствовать мутации вируса, не должны выписываться домой до полного выздоровления, заявила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Ранее биолог пояснила, что применение антивирусных препаратов, таких как фавипиравир, способствует получению "испорченных", мутировавших вариантов вируса. Некоторые из них могут оказаться перспективным материалом для вирусной эволюции. После применения в процессе лечения конвалесцентой плазмы, которая содержит антитела к вирусу, слабые штаммы выбиваются, а сильные могут проскочить и "пойти в мир".По мнению биолога, правильнее смотреть за пациентами, которые долго лечатся, и отмечать, с какими остаточными вирусами они выходят после лечения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201223/protsenko-1590489509.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество