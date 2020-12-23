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https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590492487.html
Врач рассказал об изменении картины течения COVID-19 у пациентов в Москве
Врач рассказал об изменении картины течения COVID-19 у пациентов в Москве
Картина течения коронавируса у пациентов в Москве изменилась по сравнению с весной, сообщил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы № РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T07:10
2020-12-23T07:10
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Картина течения коронавируса у пациентов в Москве изменилась по сравнению с весной, сообщил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения города Москвы Валерий Вечорко.
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валерий вечорко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, москва, общество

Врач рассказал об изменении картины течения COVID-19 у пациентов в Москве

07:10 23.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Картина течения коронавируса у пациентов в Москве изменилась по сравнению с весной, сообщил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения города Москвы Валерий Вечорко.
"Картина течения болезни изменилась, сейчас она протекает немного иначе. Если раньше у нас поступал пациент с лихорадкой, она была стойкая, в течение какого-то периода времени, а потом наступало улучшение. То сейчас течение болезни - волнообразное. Поступает пациент, допустим, с температурой 38 градусов, потом она снижается, потом опять поднимается до 38", - сказал Вечорко, отвечая на вопрос, стали ли пациенты болеть тяжелее по сравнению с весной.
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗдоровьеМоскваОбщество
 
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