https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590492487.html
Врач рассказал об изменении картины течения COVID-19 у пациентов в Москве
Врач рассказал об изменении картины течения COVID-19 у пациентов в Москве
Картина течения коронавируса у пациентов в Москве изменилась по сравнению с весной, сообщил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы № РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T07:10
2020-12-23T07:10
2020-12-23T07:10
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Картина течения коронавируса у пациентов в Москве изменилась по сравнению с весной, сообщил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения города Москвы Валерий Вечорко.
https://ria.ru/20201222/gramota-1590478765.html
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валерий вечорко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, москва, общество