Врач рассказал об изменении картины течения COVID-19 у пациентов в Москве

"Картина течения болезни изменилась, сейчас она протекает немного иначе. Если раньше у нас поступал пациент с лихорадкой, она была стойкая, в течение какого-то периода времени, а потом наступало улучшение. То сейчас течение болезни - волнообразное. Поступает пациент, допустим, с температурой 38 градусов, потом она снижается, потом опять поднимается до 38", - сказал Вечорко, отвечая на вопрос, стали ли пациенты болеть тяжелее по сравнению с весной.