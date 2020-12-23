https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590491328.html

Закрытые границы не остановят новый штамм коронавируса, рассказала биолог

Закрытые границы не остановят новый штамм коронавируса, рассказала биолог

Появление новых штаммов COVID-19 связано с особенностями лечения этого заболевания, поэтому закрытие границ и авиасообщения не даст желаемого эффекта, сообщила... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T06:32

2020-12-23T06:32

2020-12-23T06:32

распространение нового коронавируса

анча баранова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье

англия

великобритания

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Появление новых штаммов COVID-19 связано с особенностями лечения этого заболевания, поэтому закрытие границ и авиасообщения не даст желаемого эффекта, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Она пояснила, что применение антивирусных препаратов, таких как Арепливир, Коронавир и т.д. или ремдесивир, который применяют в Англии, способствует получению "испорченных", мутировавших вариантов вируса. В массе своей они "нежизнеспособные хиляки", но некоторые могут оказаться перспективным материалом для вирусной эволюции. После применения конвалесцентой плазмы, которая содержит антитела к вирусу, слабые штаммы выбиваются, а сильные могут проскочить и "пойти в мир".По мнению биолога, правильнее смотреть за пациентами, которые долго лечатся, и отмечать, с какими остаточными вирусами они выходят после лечения."С положительным тестом на COVID-19 надо долечиваться, а не домой, не выписывать. Даже если больше нет угрозы для жизни", - уточнила Баранова.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Ряд стран на фоне этой новости объявил о приостановке авиасообщения с Британией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/protsenko-1590489509.html

https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590482248.html

англия

великобритания

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анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, англия, великобритания, общество