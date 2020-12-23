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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590489759.html
Филиппины прекращают прием авиарейсов из Великобритании, сообщило СМИ
Филиппины прекращают прием авиарейсов из Великобритании, сообщило СМИ
Власти Филиппин вводят запрет на прием авиарейсов из Великобритании с 24 декабря из-за распространения в королевстве нового штамма коронавируса, сообщает портал РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T05:31
2020-12-23T05:41
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
великобритания
москва
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Власти Филиппин вводят запрет на прием авиарейсов из Великобритании с 24 декабря из-за распространения в королевстве нового штамма коронавируса, сообщает портал Rappler.Ограничение на въезд распространяется на транзитных пассажиров и тех, кто побывал в Великобритании за 14 дней до прибытия на Филиппины.Путешественники из Великобритании, прибывшие до 24 декабря, обязаны находится на карантине 14 дней независимо от результатов ПЦР-теста.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Британией. Россия остановила полеты в эту страну со вторника на неделю.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, новый штамм коронавируса в британии, великобритания, москва, филиппины

Филиппины прекращают прием авиарейсов из Великобритании, сообщило СМИ

05:31 23.12.2020 (обновлено: 05:41 23.12.2020)
 
CC BY-SA 3.0 / Wowzamboangacity / Розовый пляж, остров Санта Круз, Филиппины
Розовый пляж, остров Санта Круз, Филиппины - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
CC BY-SA 3.0 / Wowzamboangacity /
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Власти Филиппин вводят запрет на прием авиарейсов из Великобритании с 24 декабря из-за распространения в королевстве нового штамма коронавируса, сообщает портал Rappler.
"Президент Родриго Дутерте утвердил во вторник вечером... временную приостановку (приема - ред.) полетов из Великобритании с 24 декабря 2020 года с 00.01 (19.01 мск) до 31 декабря 2020 года", - цитирует портал пресс-секретаря главы государства Гарри Роке.
Ограничение на въезд распространяется на транзитных пассажиров и тех, кто побывал в Великобритании за 14 дней до прибытия на Филиппины.
Путешественники из Великобритании, прибывшие до 24 декабря, обязаны находится на карантине 14 дней независимо от результатов ПЦР-теста.
Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Британией. Россия остановила полеты в эту страну со вторника на неделю.
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