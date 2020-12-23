https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590487685.html

В Эквадоре нашли новые разновидности коронавируса

В Эквадоре нашли новые разновидности коронавируса

Ученые Эквадора обнаружили в стране новые разновидности коронавируса, одна из них могла повлиять на рост числа заболеваний в стране, однако они не имеют ничего... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T03:15

2020-12-23T03:15

2020-12-23T03:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

великобритания

эквадор

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 дек – РИА Новости. Ученые Эквадора обнаружили в стране новые разновидности коронавируса, одна из них могла повлиять на рост числа заболеваний в стране, однако они не имеют ничего общего со штаммом, обнаруженным в Великобритании, сообщает Университет Эспириту Санто.Исследователи сохранили генетические материалы из более чем 2,5 тысячи образцов из 22 провинций страны, что позволило определить тип штамма вируса, который появился в каждом городе, были ли мутации.Также были выявлены еще две разновидности в стране, появившиеся между июлем и ноябрем.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Британией. Россия остановила полеты в эту страну со вторника на неделю.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590487472.html

великобритания

эквадор

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, великобритания, эквадор, в мире