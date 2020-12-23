https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590487472.html
Биолог рассказала, из-за чего появляются новые штаммы коронавируса
Биолог рассказала, из-за чего появляются новые штаммы коронавируса
Применение препаратов, подавляющих вирус и мешающих его размножению, а также лечение пациентов с помощью плазмы с антителами приводит к ускоренной мутации... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T03:09
2020-12-23T03:09
2020-12-23T07:39
распространение нового коронавируса
анча баранова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
англия
великобритания
москва
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Стало известно, как появляются новые штаммы коронавируса
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Применение препаратов, подавляющих вирус и мешающих его размножению, а также лечение пациентов с помощью плазмы с антителами приводит к ускоренной мутации вируса и появлению новых штаммов, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.По мнению биолога, это означает, что в каком-то человеке вирус находился долгое время и подвергался эволюции.Долгое носительство коронавируса наблюдают при состоянии иммуносупрессии, то есть подавленного иммунитета. В случае с ВИЧ или при трансплантации органов проводится иммуносупрессивная терапия, то есть иммунитет подавляется медикаментозно."Применение такой терапии правильно, но это создает условия, чтобы вирус сидел в организме дольше. Человек легче переносит болезнь, но на то, чтобы организм очистился от вируса, уходит больше времени", - пояснила Баранова.Она также указала на то, что методы лечения COVID-19 помогают вирусу эволюционировать быстрее."Например, мы применяем коалесцентную плазму, в которой находится большое количество специфических антител. Они убивают вирус. В организме человека, который болеет давно и тяжело, часто существует больше, чем одна разновидность вируса SARS-CoV-2. Плазма уберет те вирусы, которые связываются с антителами, и оставит остальные. Произойдет направленная эволюция вируса", - объяснила биолог.По словам эксперта, эволюцию вируса и появление новых штаммов усугубит применение веществ, нарушающих работу вирусной полимеразы."Например, фавипиравир, известный в России как "Арепливир", "Коронавир" и тд. или "Ремседевир", который применяют в Англии, способствует получению "испорченных", мутировавших вариантов вируса. В массе своей они нежизнеспособные хиляки, а некоторые могут оказаться перспективным материалом для вирусной эволюции. Потом добавим конвалесцентую сыворотку, хиляков и стандартные неповрежденные вирусы выбьем, а перспективные мутанты останутся и "пойдут в мир", - отметила биолог.Как объяснила Баранова, когда мы лечим вирус, мы способствуем появлению новых, мутировавших вирусов быстрее, чем они генерируются в природе.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Британией. В понедельник о таком решении сообщили и российские власти.Россия остановила полеты в эту страну со вторника на неделю.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590351320.html
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анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, англия, великобритания, москва
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Применение препаратов, подавляющих вирус и мешающих его размножению, а также лечение пациентов с помощью плазмы с антителами приводит к ускоренной мутации вируса и появлению новых штаммов, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова
.
"Если обратиться к первичному анализу, то есть к результатам, которые английские ученые выложили в открытый доступ, то я бы расставила другие акценты. Увеличилась инфекционность вируса, и это бросается в глаза. Однако само по себе увеличение инфекционности не говорит о том, что заболевание стало более опасным. Ученые, однако, заметили еще одну важную вещь - признаки того, что данный штамм возник в результате эволюции внутри одного хозяина", - сказала Баранова.
По мнению биолога, это означает, что в каком-то человеке вирус находился долгое время и подвергался эволюции.
Долгое носительство коронавируса наблюдают при состоянии иммуносупрессии, то есть подавленного иммунитета. В случае с ВИЧ или при трансплантации органов проводится иммуносупрессивная терапия, то есть иммунитет подавляется медикаментозно.
"Применение такой терапии правильно, но это создает условия, чтобы вирус сидел в организме дольше. Человек легче переносит болезнь, но на то, чтобы организм очистился от вируса, уходит больше времени", - пояснила Баранова.
Она также указала на то, что методы лечения COVID-19 помогают вирусу эволюционировать быстрее.
"Например, мы применяем коалесцентную плазму, в которой находится большое количество специфических антител. Они убивают вирус. В организме человека, который болеет давно и тяжело, часто существует больше, чем одна разновидность вируса SARS-CoV-2. Плазма уберет те вирусы, которые связываются с антителами, и оставит остальные. Произойдет направленная эволюция вируса", - объяснила биолог.
По словам эксперта, эволюцию вируса и появление новых штаммов усугубит применение веществ, нарушающих работу вирусной полимеразы.
"Например, фавипиравир, известный в России как "Арепливир", "Коронавир" и тд. или "Ремседевир", который применяют в Англии
, способствует получению "испорченных", мутировавших вариантов вируса. В массе своей они нежизнеспособные хиляки, а некоторые могут оказаться перспективным материалом для вирусной эволюции. Потом добавим конвалесцентую сыворотку, хиляков и стандартные неповрежденные вирусы выбьем, а перспективные мутанты останутся и "пойдут в мир", - отметила биолог.
Как объяснила Баранова, когда мы лечим вирус, мы способствуем появлению новых, мутировавших вирусов быстрее, чем они генерируются в природе.
Ранее в Великобритании
обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Британией. В понедельник о таком решении сообщили и российские власти.
Россия остановила полеты в эту страну со вторника на неделю.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.