https://ria.ru/20201223/komissiya-1590606842.html

Глеб Никитин рассказал о работе комиссии Госсовета по экологии

Глеб Никитин рассказал о работе комиссии Госсовета по экологии

Губернатор Нижегородской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" Глеб Никитин рассказал о планах работы... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:13

2020-12-23T17:13

2020-12-23T17:13

нижегородская область

российский экологический оператор

глеб никитин

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" Глеб Никитин рассказал о планах работы комиссии на совместном заседании Госсовета РФ и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает пресс-служба правительства региона.В среду президент РФ Владимир Путин провел совместное заседание Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам."Рабочие группы показали свою эффективность в вопросе выстраивания конструктивного диалога между федеральным и региональным уровнем исполнительной власти. Уверен, что наша дальнейшая деятельность будет еще результативнее. С новым министром природных ресурсов России Александром Козловым, с руководством ППК "РЭО" (публично-правовая компания "Российский экологический оператор" - ред.) мы еще раз проанализировали проблемные вопросы реализации нацпроекта "Экология", проработали и учли мнение регионов при установлении значений целевых показателей", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Как подчеркнул губернатор, отдельным направлением работы стало определение показателей национальных целей в сфере экологии."Важно было найти компромиссное решение, поэтому мы дважды собирались с представителями всех субъектов федерации. Показатели приведены к реалистичному сценарию, который коррелирует с плавным достижением национальной цели к 2030 году. В частности, новые показатели к 2024 году по обращению с твердыми коммунальными отходами подразумевают увеличение доли сортировки мусора в два раза, а утилизации отходов - в 2,3 раза. Как результат, ППК "РЭО" подписало соглашения по федеральной схеме обращения с отходами со всеми субъектами. Итоги этой работы утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко", - добавил Никитин.Губернатор поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку предложений, которые ранее выдвигала профильная рабочая группа Госсовета. В частности, это создание системы мониторинга окружающей среды, позволяющего на основании объективной информации расширить мероприятия проекта "Чистый воздух" и проектов по оздоровлению водных объектов."Конечно, важно снижать выбросы в атмосферный воздух во всех городах, где это угрожает здоровью и жизни людей. Реестр предприятий, осуществляющих выбросы парниковых газов и загрязняющих веществ, поддержка промышленности, реализующей "зеленые проекты", – все это нужно, чтобы встроиться в международную повестку, связанную с климатом. Также нашли поддержку и важнейшие направления по экологическому просвещению и воспитанию, предложения по инвентаризации объектов накопленного экологического вреда, по раздельному сбору отходов. Все они крайне актуальны в контексте достижения национальной цели", - добавил Никитин.

https://ria.ru/20201217/lgoty-1589804067.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский экологический оператор, глеб никитин, нижегородская область