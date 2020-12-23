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Нижегородская область
https://ria.ru/20201223/komissiya-1590606842.html
Глеб Никитин рассказал о работе комиссии Госсовета по экологии
Глеб Никитин рассказал о работе комиссии Госсовета по экологии
Губернатор Нижегородской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" Глеб Никитин рассказал о планах работы... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:13
2020-12-23T17:13
нижегородская область
российский экологический оператор
глеб никитин
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" Глеб Никитин рассказал о планах работы комиссии на совместном заседании Госсовета РФ и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает пресс-служба правительства региона.В среду президент РФ Владимир Путин провел совместное заседание Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам."Рабочие группы показали свою эффективность в вопросе выстраивания конструктивного диалога между федеральным и региональным уровнем исполнительной власти. Уверен, что наша дальнейшая деятельность будет еще результативнее. С новым министром природных ресурсов России Александром Козловым, с руководством ППК "РЭО" (публично-правовая компания "Российский экологический оператор" - ред.) мы еще раз проанализировали проблемные вопросы реализации нацпроекта "Экология", проработали и учли мнение регионов при установлении значений целевых показателей", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Как подчеркнул губернатор, отдельным направлением работы стало определение показателей национальных целей в сфере экологии."Важно было найти компромиссное решение, поэтому мы дважды собирались с представителями всех субъектов федерации. Показатели приведены к реалистичному сценарию, который коррелирует с плавным достижением национальной цели к 2030 году. В частности, новые показатели к 2024 году по обращению с твердыми коммунальными отходами подразумевают увеличение доли сортировки мусора в два раза, а утилизации отходов - в 2,3 раза. Как результат, ППК "РЭО" подписало соглашения по федеральной схеме обращения с отходами со всеми субъектами. Итоги этой работы утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко", - добавил Никитин.Губернатор поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку предложений, которые ранее выдвигала профильная рабочая группа Госсовета. В частности, это создание системы мониторинга окружающей среды, позволяющего на основании объективной информации расширить мероприятия проекта "Чистый воздух" и проектов по оздоровлению водных объектов."Конечно, важно снижать выбросы в атмосферный воздух во всех городах, где это угрожает здоровью и жизни людей. Реестр предприятий, осуществляющих выбросы парниковых газов и загрязняющих веществ, поддержка промышленности, реализующей "зеленые проекты", – все это нужно, чтобы встроиться в международную повестку, связанную с климатом. Также нашли поддержку и важнейшие направления по экологическому просвещению и воспитанию, предложения по инвентаризации объектов накопленного экологического вреда, по раздельному сбору отходов. Все они крайне актуальны в контексте достижения национальной цели", - добавил Никитин.
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РИА Новости
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4.7
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российский экологический оператор, глеб никитин, нижегородская область

Глеб Никитин рассказал о работе комиссии Госсовета по экологии

17:13 23.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" Глеб Никитин рассказал о планах работы комиссии на совместном заседании Госсовета РФ и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает пресс-служба правительства региона.
В среду президент РФ Владимир Путин провел совместное заседание Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Рабочие группы показали свою эффективность в вопросе выстраивания конструктивного диалога между федеральным и региональным уровнем исполнительной власти. Уверен, что наша дальнейшая деятельность будет еще результативнее. С новым министром природных ресурсов России Александром Козловым, с руководством ППК "РЭО" (публично-правовая компания "Российский экологический оператор" - ред.) мы еще раз проанализировали проблемные вопросы реализации нацпроекта "Экология", проработали и учли мнение регионов при установлении значений целевых показателей", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Как подчеркнул губернатор, отдельным направлением работы стало определение показателей национальных целей в сфере экологии.
"Важно было найти компромиссное решение, поэтому мы дважды собирались с представителями всех субъектов федерации. Показатели приведены к реалистичному сценарию, который коррелирует с плавным достижением национальной цели к 2030 году. В частности, новые показатели к 2024 году по обращению с твердыми коммунальными отходами подразумевают увеличение доли сортировки мусора в два раза, а утилизации отходов - в 2,3 раза. Как результат, ППК "РЭО" подписало соглашения по федеральной схеме обращения с отходами со всеми субъектами. Итоги этой работы утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко", - добавил Никитин.
Губернатор поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку предложений, которые ранее выдвигала профильная рабочая группа Госсовета. В частности, это создание системы мониторинга окружающей среды, позволяющего на основании объективной информации расширить мероприятия проекта "Чистый воздух" и проектов по оздоровлению водных объектов.
"Конечно, важно снижать выбросы в атмосферный воздух во всех городах, где это угрожает здоровью и жизни людей. Реестр предприятий, осуществляющих выбросы парниковых газов и загрязняющих веществ, поддержка промышленности, реализующей "зеленые проекты", – все это нужно, чтобы встроиться в международную повестку, связанную с климатом. Также нашли поддержку и важнейшие направления по экологическому просвещению и воспитанию, предложения по инвентаризации объектов накопленного экологического вреда, по раздельному сбору отходов. Все они крайне актуальны в контексте достижения национальной цели", - добавил Никитин.
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Нижегородская областьРоссийский экологический операторГлеб НикитинНижегородская область
 
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