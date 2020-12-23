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Более 30 миллионов россиян решили оставить бумажные трудовые книжки
Более 30 миллионов россиян решили оставить бумажные трудовые книжки
Более 30 миллионов россиян решили продолжать пользоваться бумажными трудовыми книжками, сообщил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:12
2020-12-23T15:12
2020-12-23T15:12
андрей пудов
госдума рф
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 30 миллионов россиян решили продолжать пользоваться бумажными трудовыми книжками, сообщил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов.Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, который дает возможность включения в электронную трудовую книжку записи о стаже не только с начала 2020 года.Он также отметил, что форма подачи заявления максимально упрощена, и основная масса работодателей сдает сведения в электронном виде."Конечно, есть теневой сектор, который не сдает… Мы видим с вами, что в сегодняшней ситуации, которая есть, показывает, что у нас из тени все больше и больше выходит, о чем свидетельствует, в том числе, доходная часть и Пенсионного фонда, и фонда соцстраха", - добавил замминистра.
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андрей пудов, госдума рф, общество
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Более 30 миллионов россиян решили продолжать пользоваться бумажными трудовыми книжками, сообщил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов
.
Госдума
на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, который дает возможность включения в электронную трудовую книжку записи о стаже не только с начала 2020 года.
"До 31 декабря истекает срок, когда граждане могут подать заявление, чтобы хранить в электронном виде. Если он не подал, то будет одновременно действовать, в том числе, и бумажная трудовая книжка. Для справки скажу, что на бумаге будет храниться продолжаться, из тех, кто представил сведения, кто волеизъявился, более 30 миллионов, а в электронном — 4,5 миллиона (человек)", - сказал Пудов на пленарном заседании Госдумы.
Он также отметил, что форма подачи заявления максимально упрощена, и основная масса работодателей сдает сведения в электронном виде.
"Конечно, есть теневой сектор, который не сдает… Мы видим с вами, что в сегодняшней ситуации, которая есть, показывает, что у нас из тени все больше и больше выходит, о чем свидетельствует, в том числе, доходная часть и Пенсионного фонда, и фонда соцстраха", - добавил замминистра.