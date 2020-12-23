https://ria.ru/20201223/knizhka-1590578187.html

Более 30 миллионов россиян решили оставить бумажные трудовые книжки

Более 30 миллионов россиян решили оставить бумажные трудовые книжки

Более 30 миллионов россиян решили продолжать пользоваться бумажными трудовыми книжками, сообщил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T15:12

2020-12-23T15:12

2020-12-23T15:12

андрей пудов

госдума рф

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 30 миллионов россиян решили продолжать пользоваться бумажными трудовыми книжками, сообщил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов.Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, который дает возможность включения в электронную трудовую книжку записи о стаже не только с начала 2020 года.Он также отметил, что форма подачи заявления максимально упрощена, и основная масса работодателей сдает сведения в электронном виде."Конечно, есть теневой сектор, который не сдает… Мы видим с вами, что в сегодняшней ситуации, которая есть, показывает, что у нас из тени все больше и больше выходит, о чем свидетельствует, в том числе, доходная часть и Пенсионного фонда, и фонда соцстраха", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20201223/stazh-1590569412.html

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андрей пудов, госдума рф, общество