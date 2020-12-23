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Экологи насчитали в Москве 19 видов хвойных деревьев
Экологи насчитали в Москве 19 видов хвойных деревьев
Экологи насчитали в Москве 19 видов хвойных деревьев, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-23T18:00
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мосприрода
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Экологи насчитали в Москве 19 видов хвойных деревьев, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."По данным специалистов Мосприроды, в Москве можно встретить такие виды хвойных, как ель колючая, ель обыкновенная, ель финская, кедр сибирский, кипарисовик Лавсона, лиственница даурская, лиственница европейская, лиственница Чекановского, лиственница сибирская, можжевельник виргинский, можжевельник обыкновенный, пихта сибирская, псевдотсуга Мензиса, сосна Банкса, сосна Веймутова, сосна горная, сосна европейская, сосна обыкновенная, туя западная. Часть из этих видов произрастают в составе искусственных посадок разных лет", - говорится в сообщении.Отмечается, что по результатам изучения растений на природных территориях выяснили, что хвойные деревья в городе очень важны для выполнения рекреационных и оздоровительных функций.
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мосприрода, городское хозяйство москвы, москва

Экологи насчитали в Москве 19 видов хвойных деревьев

18:00 23.12.2020 (обновлено: 19:01 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Давид ШоломовичМосковский Кремль зимой
Московский Кремль зимой - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Давид Шоломович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Экологи насчитали в Москве 19 видов хвойных деревьев, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"По данным специалистов Мосприроды, в Москве можно встретить такие виды хвойных, как ель колючая, ель обыкновенная, ель финская, кедр сибирский, кипарисовик Лавсона, лиственница даурская, лиственница европейская, лиственница Чекановского, лиственница сибирская, можжевельник виргинский, можжевельник обыкновенный, пихта сибирская, псевдотсуга Мензиса, сосна Банкса, сосна Веймутова, сосна горная, сосна европейская, сосна обыкновенная, туя западная. Часть из этих видов произрастают в составе искусственных посадок разных лет", - говорится в сообщении.
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Патруль вышел в лесопарки Москвы для защиты елей от вырубки
Отмечается, что по результатам изучения растений на природных территориях выяснили, что хвойные деревья в городе очень важны для выполнения рекреационных и оздоровительных функций.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаГородское хозяйство МосквыМосква
 
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