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Госдума приняла закон об ужесточении наказания за хулиганство с оружием
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за хулиганство с оружием
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон об ужесточении уголовной ответственности за хулиганство с использованием оружия. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T12:16
2020-12-23T12:16
дмитрий вяткин
единая россия
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон об ужесточении уголовной ответственности за хулиганство с использованием оружия.Автором инициативы стал депутат от ЕР Дмитрий Вяткин. Изменения предлагаются в статью 213 "Хулиганство" УК РФ.Согласно проекту, хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, будет грозить штрафом от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.По действующей норме УК, за хулиганство с оружием грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до 48 часов, либо исправительными работами на срок от года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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дмитрий вяткин, единая россия, общество

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за хулиганство с оружием

12:16 23.12.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон об ужесточении уголовной ответственности за хулиганство с использованием оружия.
Автором инициативы стал депутат от ЕР Дмитрий Вяткин. Изменения предлагаются в статью 213 "Хулиганство" УК РФ.
"Поскольку применение насилия либо угроза его применения и использование оружия либо предметов в его качестве представляют собой разные по степени общественной опасности преступные посягательства, законопроектом предлагается перевести квалифицирующий признак "с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" из части 1 в часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающую более строгое наказание", - говорится в пояснительной записке.
Согласно проекту, хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, будет грозить штрафом от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.
По действующей норме УК, за хулиганство с оружием грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до 48 часов, либо исправительными работами на срок от года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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