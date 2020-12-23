https://ria.ru/20201223/khristiane-1590526859.html

Правозащитники рассказали, что происходит с христианами в регионах Африки

Правозащитники рассказали, что происходит с христианами в регионах Африки

Председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников сообщил, что насилие к христианам применяется в странах Западной Африки, а РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:43

2020-12-23T11:43

2020-12-23T11:43

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников сообщил, что насилие к христианам применяется в странах Западной Африки, а также в Нигере, Камеруне, Чаде и Нигерии, в которой это явление имеет масштаб геноцида."Насилие (над христианами – ред.) происходит в странах Западной Африки, а также в Нигерии, Камеруне, Чаде, Нигере", - заявил Мельников на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что представители террористических организаций, например, "Боко харам" (также известна как "Западноафриканская провинция исламского государства", запрещена в РФ), а также боевики из народности фулани "сжигают церкви и жилища христиан, убивают их, похищают и совершают показательные казни"."Атаки (на христиан – ред.) в северных частях и среднем поясе Нигерии носят характер войны на истребление. Число погибших христиан близко к уровню геноцида, и государство здесь не предоставляет защиту общинам. Регулярная армия не раз отступала под натиском боевиков, оставляя населенные пункты незащищенными… За первые два месяца 2020 года в Нигерии убиты как минимум 350 христиан", - сказал глава РАРС.По его словам, долгое время власти Нигерии отрицали, что основной мотив для нападения на христиан – религиозная ненависть, и замалчивали подобные инциденты.В некоторых странах государство также не препятствует насилию над христианами, отметил эксперт. "Среди стран, чьи власти способствуют или не препятствуют гонениям на христиан, можно назвать Алжир, Судан, Эфиопию и Эритрею", - подчеркнул председатель ассоциации.Ранее Мельников выступил за принятие Международной конвенции о защите прав верующих с учетом усиливающихся гонений на христиан и представителей других религий в мире.Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) – общественная организация, в которую входят представители разных конфессий России. РАРС ежегодно публикует доклад "Мониторинг религиозной свободы в современном мире". Документ представляет собой обзор материалов российских и зарубежных СМИ и докладов правозащитных организаций на тему религиозной свободы.

https://ria.ru/20201222/afrika-1590447394.html

https://ria.ru/20201222/goneniya-1590412920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, христиане, африка, религия, новости - религия и мировоззрение