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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201223/khristiane-1590526859.html
Правозащитники рассказали, что происходит с христианами в регионах Африки
Правозащитники рассказали, что происходит с христианами в регионах Африки
Председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников сообщил, что насилие к христианам применяется в странах Западной Африки, а РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T11:43
2020-12-23T11:43
в мире
христиане
африка
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников сообщил, что насилие к христианам применяется в странах Западной Африки, а также в Нигере, Камеруне, Чаде и Нигерии, в которой это явление имеет масштаб геноцида."Насилие (над христианами – ред.) происходит в странах Западной Африки, а также в Нигерии, Камеруне, Чаде, Нигере", - заявил Мельников на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что представители террористических организаций, например, "Боко харам" (также известна как "Западноафриканская провинция исламского государства", запрещена в РФ), а также боевики из народности фулани "сжигают церкви и жилища христиан, убивают их, похищают и совершают показательные казни"."Атаки (на христиан – ред.) в северных частях и среднем поясе Нигерии носят характер войны на истребление. Число погибших христиан близко к уровню геноцида, и государство здесь не предоставляет защиту общинам. Регулярная армия не раз отступала под натиском боевиков, оставляя населенные пункты незащищенными… За первые два месяца 2020 года в Нигерии убиты как минимум 350 христиан", - сказал глава РАРС.По его словам, долгое время власти Нигерии отрицали, что основной мотив для нападения на христиан – религиозная ненависть, и замалчивали подобные инциденты.В некоторых странах государство также не препятствует насилию над христианами, отметил эксперт. "Среди стран, чьи власти способствуют или не препятствуют гонениям на христиан, можно назвать Алжир, Судан, Эфиопию и Эритрею", - подчеркнул председатель ассоциации.Ранее Мельников выступил за принятие Международной конвенции о защите прав верующих с учетом усиливающихся гонений на христиан и представителей других религий в мире.Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) – общественная организация, в которую входят представители разных конфессий России. РАРС ежегодно публикует доклад "Мониторинг религиозной свободы в современном мире". Документ представляет собой обзор материалов российских и зарубежных СМИ и докладов правозащитных организаций на тему религиозной свободы.
https://ria.ru/20201222/afrika-1590447394.html
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в мире, христиане, африка, религия, новости - религия и мировоззрение

Правозащитники рассказали, что происходит с христианами в регионах Африки

11:43 23.12.2020
 
© AP Photo / Jerome DelayПутешественники
Путешественники - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© AP Photo / Jerome Delay
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников сообщил, что насилие к христианам применяется в странах Западной Африки, а также в Нигере, Камеруне, Чаде и Нигерии, в которой это явление имеет масштаб геноцида.
"Насилие (над христианами – ред.) происходит в странах Западной Африки, а также в Нигерии, Камеруне, Чаде, Нигере", - заявил Мельников на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что представители террористических организаций, например, "Боко харам" (также известна как "Западноафриканская провинция исламского государства", запрещена в РФ), а также боевики из народности фулани "сжигают церкви и жилища христиан, убивают их, похищают и совершают показательные казни".
"Атаки (на христиан – ред.) в северных частях и среднем поясе Нигерии носят характер войны на истребление. Число погибших христиан близко к уровню геноцида, и государство здесь не предоставляет защиту общинам. Регулярная армия не раз отступала под натиском боевиков, оставляя населенные пункты незащищенными… За первые два месяца 2020 года в Нигерии убиты как минимум 350 христиан", - сказал глава РАРС.
Местная жительница за работой, ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 18:13Религия и мировоззрение
Священник: мировые СМИ мало сообщают о гонениях на христиан Африки
По его словам, долгое время власти Нигерии отрицали, что основной мотив для нападения на христиан – религиозная ненависть, и замалчивали подобные инциденты.
В некоторых странах государство также не препятствует насилию над христианами, отметил эксперт. "Среди стран, чьи власти способствуют или не препятствуют гонениям на христиан, можно назвать Алжир, Судан, Эфиопию и Эритрею", - подчеркнул председатель ассоциации.
Ранее Мельников выступил за принятие Международной конвенции о защите прав верующих с учетом усиливающихся гонений на христиан и представителей других религий в мире.
Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) – общественная организация, в которую входят представители разных конфессий России. РАРС ежегодно публикует доклад "Мониторинг религиозной свободы в современном мире". Документ представляет собой обзор материалов российских и зарубежных СМИ и докладов правозащитных организаций на тему религиозной свободы.
Сожженные коптские храмы в провинции Минья в Египте - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 15:43Религия и мировоззрение
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