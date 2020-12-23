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МИД показал шутливый "капустник" с участием Лаврова
МИД показал шутливый "капустник" с участием Лаврова
МИД России показал шутливый капустник, подготовленный к впервые проведенному онлайн-приему с журналистами. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T02:13
2020-12-23T02:13
россия
новый год
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. МИД России показал шутливый капустник, подготовленный к впервые проведенному онлайн-приему с журналистами.В аккаунте МИД РФ в Facebook размещен видеоролик от "ДИП МИД Самиздат" под названием "Дальше будет только лучше".В пояснении указывается, что "следуя давней традиции "дипломатических капустников", к нашему новогоднему онлайн-приему подготовили видеоролик, в котором постарались по-новому, с использованием современных технологий, взглянуть на основные итоги деятельности российской дипломатии в 2020 году".Сам ролик представляет собой скомпилированные выступления главы МИД России Сергея Лаврова на актуальные темы в поэтической форме. Открывается небольшой ролик (1 минута 32 секунды) словами: "Все знают, что С. Лавров пишет стихи, но не все знают, что он ими разговаривает!" на фоне падающего снега вокруг высотного здания МИД с надетыми на шпиль очками и медицинской маске.Накануне МИД провел традиционный новогодний прием для представителей российских и иностранных СМИ. Как отмечается в аккаунте МИД РФ в Facebook, "впервые это мероприятие прошло в онлайн-формате, что ничуть не помешало дипломатам и журналистам поздравить друг друга с наступающим Новым годом".
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россия, новый год, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, общество

МИД показал шутливый "капустник" с участием Лаврова

02:13 23.12.2020
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. МИД России показал шутливый капустник, подготовленный к впервые проведенному онлайн-приему с журналистами.
В аккаунте МИД РФ в Facebook размещен видеоролик от "ДИП МИД Самиздат" под названием "Дальше будет только лучше".
В пояснении указывается, что "следуя давней традиции "дипломатических капустников", к нашему новогоднему онлайн-приему подготовили видеоролик, в котором постарались по-новому, с использованием современных технологий, взглянуть на основные итоги деятельности российской дипломатии в 2020 году".
"В некотором смысле, это трейлер запланированной на будущий год традиционной пресс-конференции по итогам внешнеполитической деятельности", - указали в российском МИД.
Сам ролик представляет собой скомпилированные выступления главы МИД России Сергея Лаврова на актуальные темы в поэтической форме. Открывается небольшой ролик (1 минута 32 секунды) словами: "Все знают, что С. Лавров пишет стихи, но не все знают, что он ими разговаривает!" на фоне падающего снега вокруг высотного здания МИД с надетыми на шпиль очками и медицинской маске.
Накануне МИД провел традиционный новогодний прием для представителей российских и иностранных СМИ. Как отмечается в аккаунте МИД РФ в Facebook, "впервые это мероприятие прошло в онлайн-формате, что ничуть не помешало дипломатам и журналистам поздравить друг друга с наступающим Новым годом".
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РоссияНовый годСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваОбщество
 
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