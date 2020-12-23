https://ria.ru/20201223/izmena-1590490048.html
Мужчина раскрыл "измену" девушки по отражению в ее глазах
Мужчина раскрыл "измену" девушки по отражению в ее глазах
Пользователь TikTok samnunn4 показал пользователям соцсети, как он раскрыл "измену" своей девушки. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T05:55
2020-12-23T05:55
2020-12-23T05:55
отношения
tiktok
в мире
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Мужчина раскрыл измену девушки по отражению в ее глазах
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пользователь TikTok samnunn4 показал пользователям соцсети, как он раскрыл "измену" своей девушки.Мужчина опубликовал видео с участием девушки, которая лежит на диване и пользуется смартфоном. Когда автор ролика приближает камеру и фокусирует в кадре глаз своей избранницы, в нем отражается экран ее гаджета. При этом становится видно, что девушка проводит время в приложении для знакомств.Свой пост samnunn4 снабдил хэштегом о "несчастной любви".Пользователи TikTok поддержали "обманутого" мужчину. "Можешь записать видео, как ты ее выгоняешь?" — спросил andre_giant."Если она может лечь рядом с вами и, не задумываясь, листать это приложение, значит, она уже делала это раньше. Вы заслуживаете лучшего", — написал axeua."Почему девушки такие бессердечные?" — высказался tylerrgringo.После многочисленных комментариев со словами поддержки автор неожиданно признался, что видеоролик был всего лишь шуткой.
https://ria.ru/20201103/izmena-1582920680.html
https://ria.ru/20201207/izmena-1587951356.html
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отношения, tiktok, в мире