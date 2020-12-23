https://ria.ru/20201223/izmena-1590490048.html

Мужчина раскрыл "измену" девушки по отражению в ее глазах

Мужчина раскрыл "измену" девушки по отражению в ее глазах

Пользователь TikTok samnunn4 показал пользователям соцсети, как он раскрыл "измену" своей девушки. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T05:55

2020-12-23T05:55

2020-12-23T05:55

отношения

tiktok

в мире

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Мужчина раскрыл измену девушки по отражению в ее глазах

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пользователь TikTok samnunn4 показал пользователям соцсети, как он раскрыл "измену" своей девушки.Мужчина опубликовал видео с участием девушки, которая лежит на диване и пользуется смартфоном. Когда автор ролика приближает камеру и фокусирует в кадре глаз своей избранницы, в нем отражается экран ее гаджета. При этом становится видно, что девушка проводит время в приложении для знакомств.Свой пост samnunn4 снабдил хэштегом о "несчастной любви".Пользователи TikTok поддержали "обманутого" мужчину. "Можешь записать видео, как ты ее выгоняешь?" — спросил andre_giant."Если она может лечь рядом с вами и, не задумываясь, листать это приложение, значит, она уже делала это раньше. Вы заслуживаете лучшего", — написал axeua."Почему девушки такие бессердечные?" — высказался tylerrgringo.После многочисленных комментариев со словами поддержки автор неожиданно признался, что видеоролик был всего лишь шуткой.

https://ria.ru/20201103/izmena-1582920680.html

https://ria.ru/20201207/izmena-1587951356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отношения, tiktok, в мире