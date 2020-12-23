https://ria.ru/20201223/ikra-1590482954.html

Новогодний деликатес, который может быть небезопасен

Новогодний деликатес, который может быть небезопасен

Президент Союза осетроводов Александр Новиков в интервью радио Sputnik рассказал, как нужно выбирать для покупки черную икру. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T02:10

2020-12-23T02:10

2020-12-23T02:10

россия

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151355/73/1513557330_0:99:2730:1635_1920x0_80_0_0_1b6068932c874e10e9fd6b2ce03b3d5b.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Союза осетроводов Александр Новиков в интервью радио Sputnik рассказал, как нужно выбирать для покупки черную икру.Черная икра — дорогое удовольствие, покупают ее, как правило, к празднику. Новый год может стать одним из таких долгожданных поводов. Президент Союза осетроводов рекомендовал не приобретать продукт сомнительного происхождения, даже если он стоит заметно дешевле. Например, ту икру, которую, предположительно, могли добыть браконьеры. Обратной стороной дешевизны будет то, что эта икра, если вам не повезет, может стать самым опасным продуктом на праздничном столе. Промышленный вылов осетровых в России запрещен, поэтому легально осетра для заготовки черной икры выращивают на рыбных фермах. Как отметил президент Союза осетроводов, икра сегодня – фермерский продукт. И икра наилучшего качества производится в тех хозяйствах, где хорошая экология, чистая вода и воздух.Специалист рекомендовал перед покупкой к празднику баночки дорогого деликатеса не пожалеть нескольких минут и изучить историю компании-производителя. "Выбирая икру, потребитель должен обращать внимание на то, где находится рыбное хозяйство, что оно из себя представляет, какие технологии использует и на имидж самого хозяйства. Надо проверить — не было ли замечено это хозяйство в подделках, подлогах, каких-то неблаговидных вещах по отношению к потребителям и фальсификации. Все это легко можно посмотреть в интернете", — посоветовал президент Союза осетроводов.

https://ria.ru/20201222/ikra-1590423433.html

https://ria.ru/20201208/prazdniki-1588228990.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье, общество