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Новогодний деликатес, который может быть небезопасен
Новогодний деликатес, который может быть небезопасен
Президент Союза осетроводов Александр Новиков в интервью радио Sputnik рассказал, как нужно выбирать для покупки черную икру. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T02:10
2020-12-23T02:10
2020-12-23T02:10
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общество
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Союза осетроводов Александр Новиков в интервью радио Sputnik рассказал, как нужно выбирать для покупки черную икру.Черная икра — дорогое удовольствие, покупают ее, как правило, к празднику. Новый год может стать одним из таких долгожданных поводов. Президент Союза осетроводов рекомендовал не приобретать продукт сомнительного происхождения, даже если он стоит заметно дешевле. Например, ту икру, которую, предположительно, могли добыть браконьеры. Обратной стороной дешевизны будет то, что эта икра, если вам не повезет, может стать самым опасным продуктом на праздничном столе. Промышленный вылов осетровых в России запрещен, поэтому легально осетра для заготовки черной икры выращивают на рыбных фермах. Как отметил президент Союза осетроводов, икра сегодня – фермерский продукт. И икра наилучшего качества производится в тех хозяйствах, где хорошая экология, чистая вода и воздух.Специалист рекомендовал перед покупкой к празднику баночки дорогого деликатеса не пожалеть нескольких минут и изучить историю компании-производителя. "Выбирая икру, потребитель должен обращать внимание на то, где находится рыбное хозяйство, что оно из себя представляет, какие технологии использует и на имидж самого хозяйства. Надо проверить — не было ли замечено это хозяйство в подделках, подлогах, каких-то неблаговидных вещах по отношению к потребителям и фальсификации. Все это легко можно посмотреть в интернете", — посоветовал президент Союза осетроводов.
https://ria.ru/20201222/ikra-1590423433.html
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россия, здоровье, общество
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Президент Союза осетроводов Александр Новиков в интервью радио Sputnik
рассказал, как нужно выбирать для покупки черную икру.
Черная икра — дорогое удовольствие, покупают ее, как правило, к празднику. Новый год может стать одним из таких долгожданных поводов. Президент Союза осетроводов рекомендовал не приобретать продукт сомнительного происхождения, даже если он стоит заметно дешевле. Например, ту икру, которую, предположительно, могли добыть браконьеры. Обратной стороной дешевизны будет то, что эта икра, если вам не повезет, может стать самым опасным продуктом на праздничном столе.
"Самое главное — где вылавливают браконьеры эту рыбу. Осетр обитает в местах, где много ила. Как донная рыба он питается со дна различными организмами. Соответственно, если в этом иле много тины, икра тоже будет иметь запах тины. Но на дне оседают и различные вредные вещества. Вместе с илом они попадают в рыбу. Количество вредных веществ в ней накапливается и может быть во много раз больше, чем даже в донных отложениях", — пояснил Новиков.
Промышленный вылов осетровых в России запрещен, поэтому легально осетра для заготовки черной икры выращивают на рыбных фермах. Как отметил президент Союза осетроводов, икра сегодня – фермерский продукт. И икра наилучшего качества производится в тех хозяйствах, где хорошая экология, чистая вода и воздух.
Специалист рекомендовал перед покупкой к празднику баночки дорогого деликатеса не пожалеть нескольких минут и изучить историю компании-производителя.
"Выбирая икру, потребитель должен обращать внимание на то, где находится рыбное хозяйство, что оно из себя представляет, какие технологии использует и на имидж самого хозяйства. Надо проверить — не было ли замечено это хозяйство в подделках, подлогах, каких-то неблаговидных вещах по отношению к потребителям и фальсификации. Все это легко можно посмотреть в интернете", — посоветовал президент Союза осетроводов.