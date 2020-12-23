https://ria.ru/20201223/gosuslugi-1590610035.html

Новую версию портала госуслуг запустят в марте

Новую версию портала госуслуг запустят в марте

Новая версия портала госуслуг, мощности которого будут рассчитаны на растущий интерес пользователей и увеличение нагрузки, будет запущен в марте, заявил... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:24

2020-12-23T17:24

2020-12-23T17:24

россия

дмитрий чернышенко

госуслуги

технологии

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Новая версия портала госуслуг, мощности которого будут рассчитаны на растущий интерес пользователей и увеличение нагрузки, будет запущен в марте, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.В период первой волны пандемии весной на портале госуслуг запускалось множество разных сервисов, в том числе, самые популярные – по оформлению выплат на детей. Из-за резкого роста обращений граждан на портал рекордно возросла нагрузка на него и наблюдались временные сбои. Минцифры тогда оперативно нарастила мощности портала.Чернышенко также сообщил, что на сегодня на портале доступно для граждан 48 разных услуг, по большинству из них доля обращений в электронном виде составила 90%. "То есть в МФЦ только 10% (граждан – ред.) пошли. Это значит, что людям удобно этим пользоваться. И сегодня на портале с подтвержденной учетной записью зарегистрировано 75,5 миллиона граждан. Им уже оказано в этом году на сегодня более 175 миллионов услуг, это почти на четверть больше, чем в прошлом году", - отметил вице-премьер.Он уточнил, что самыми популярными услугами за этом году стали: запись на прием к врачу, запрос о состоянии счетов в системе пенсионного страхования, регистрация водительских удостоверений или постановка на учет автомобилей. "Ну и, конечно, выплаты на детей – это самое большое количество обращений, по ним более 25 миллионов обращений", - отметил чиновник.По его словам, в среднем в день на портал или в мобильное приложение портала госуслуг заходит более 5 миллионов посетителей, которые получают 550 тысяч электронных услуг. "Это реально такой высоконагруженный сервис. И показывает, что востребованность электронными услугами и цифровыми инструментами у граждан очевидна", - отметил Чернышенко."Опыт, который мы получили в условиях пандемии, показал, что мы можем запускать такие услуги электронные очень быстро, буквально за пару недель. Сроки оказания этих услуг сокращаются. ... И задача, конечно, типизировать, оцифровать основные госуслуги и сделать так, чтобы была возможность их легко использовать, когда ты заходишь, у тебя предзаполненное уже заявление, то есть в один клик можно получить либо услугу, либо справки, выписки практически мгновенно, онлайн", - сказал вице-премьер.

https://ria.ru/20201116/gosuslugi-1584954859.html

https://ria.ru/20201101/gosuslugi-1582558400.html

https://ria.ru/20200909/dokumenty-1577000557.html

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россия, дмитрий чернышенко, госуслуги, технологии