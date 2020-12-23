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Путин рассказал о взаимодействии региональных органов власти с Госсоветом
Путин рассказал о взаимодействии региональных органов власти с Госсоветом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководители местных органов власти напрямую смогут ставить перед новым Госсоветом вопросы, которые волнуют людей. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:17
2020-12-23T14:17
владимир путин
политика
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководители местных органов власти напрямую смогут ставить перед новым Госсоветом вопросы, которые волнуют людей."Теперь руководители местных органов власти смогут напрямую ставить перед Госсоветом вопросы, которые наиболее остро чувствуются на местах", - сказал он на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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владимир путин, политика

Путин рассказал о взаимодействии региональных органов власти с Госсоветом

14:17 23.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО "Братскхимсинтез"
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО Братскхимсинтез - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководители местных органов власти напрямую смогут ставить перед новым Госсоветом вопросы, которые волнуют людей.
"Теперь руководители местных органов власти смогут напрямую ставить перед Госсоветом вопросы, которые наиболее остро чувствуются на местах", - сказал он на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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Владимир ПутинПолитика
 
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