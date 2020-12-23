https://ria.ru/20201223/gossovet-1590563753.html

Путин рассказал о взаимодействии региональных органов власти с Госсоветом

Путин рассказал о взаимодействии региональных органов власти с Госсоветом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководители местных органов власти напрямую смогут ставить перед новым Госсоветом вопросы, которые волнуют людей. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:17

2020-12-23T14:17

2020-12-23T14:17

владимир путин

политика

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководители местных органов власти напрямую смогут ставить перед новым Госсоветом вопросы, которые волнуют людей."Теперь руководители местных органов власти смогут напрямую ставить перед Госсоветом вопросы, которые наиболее остро чувствуются на местах", - сказал он на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20201221/gossovet-1590237472.html

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владимир путин, политика