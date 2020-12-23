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Путин рассказал о создании госпиталей для лечения COVID-19 в Крыму
Путин рассказал о создании госпиталей для лечения COVID-19 в Крыму
Госпитали Минобороны для лечения больных с коронавирусом будут развернуты в Ялте и Симферополе в ближайшие дни, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:19
2020-12-23T17:26
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Госпитали Минобороны для лечения больных с коронавирусом будут развернуты в Ялте и Симферополе в ближайшие дни, заявил президент РФ Владимир Путин."В ближайшие дни в Ялте и в Симферополе будут развернуты два госпиталя министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией", - заявил он в ходе заседания Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, ялта, симферополь, общество

Путин рассказал о создании госпиталей для лечения COVID-19 в Крыму

17:19 23.12.2020 (обновлено: 17:26 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Госпитали Минобороны для лечения больных с коронавирусом будут развернуты в Ялте и Симферополе в ближайшие дни, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В ближайшие дни в Ялте и в Симферополе будут развернуты два госпиталя министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией", - заявил он в ходе заседания Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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