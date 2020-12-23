https://ria.ru/20201223/gospitali-1590608435.html

Путин рассказал о создании госпиталей для лечения COVID-19 в Крыму

Путин рассказал о создании госпиталей для лечения COVID-19 в Крыму

Госпитали Минобороны для лечения больных с коронавирусом будут развернуты в Ялте и Симферополе в ближайшие дни, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:19

2020-12-23T17:19

2020-12-23T17:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

владимир путин

ялта

симферополь

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Госпитали Минобороны для лечения больных с коронавирусом будут развернуты в Ялте и Симферополе в ближайшие дни, заявил президент РФ Владимир Путин."В ближайшие дни в Ялте и в Симферополе будут развернуты два госпиталя министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией", - заявил он в ходе заседания Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

ялта

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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