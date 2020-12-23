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Онлайн-голосование во всей России может пройти на выборах в 2024 году
Онлайн-голосование во всей России может пройти на выборах в 2024 году
Реально электронное голосование в масштабах всей страны может быть осуществлено к выборам в 2024 году, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T12:49
2020-12-23T12:49
2020-12-23T12:49
россия
элла памфилова
цик рф
политика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Реально электронное голосование в масштабах всей страны может быть осуществлено к выборам в 2024 году, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.Она подчеркнула, что при этом наряду с электронным останется и традиционное голосование на участках.
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