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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201223/germaniya-1590592679.html
Министр экономики ФРГ заявил, что меры по коронавирусу сохранятся до лета
Министр экономики ФРГ заявил, что меры по коронавирусу сохранятся до лета
Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что ослабления ограничительных мер по коронавирусу пока исключены, нормальная жизнь возобновится не раньше поздней РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:14
2020-12-23T16:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
петер альтмайер
германия
в мире
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БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что ослабления ограничительных мер по коронавирусу пока исключены, нормальная жизнь возобновится не раньше поздней весны.В ФРГ со 2 ноября действует общенациональный режим ограничительных мер по COVID-19, с 16 декабря по 10 января он действует в ужесточенном варианте.Предварительно ограничительные меры в Германии действуют до 10 января, но 5 января канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет очередное совещание с главами регионов для определения дальнейших мер и стратегии борьбы с распространением коронавируса.Альтмайер напомнил, что федеральное и региональные правительства договорились, что местные власти должны принимать меры, когда в городе или округе в течение семи дней выявляют более 50 новых случаев COVID-19 в расчете на 100 тысяч населения."Наша повседневная жизнь еще два-три месяца будет ограничена. С поздней осени наша частная и общественная жизнь нормализуется. Однако мы будем еще до следующей зимы или даже после нее при определенных обстоятельствах носить маски. Потребуется много времени, когда мы снова сможем как ранее проводить крупные мероприятия. Иначе жизнь многих людей с поздней осени вновь станет напряженной", - заявил министр.Также Петер Альтмайер заявил, что не ждет обвала экономики из-за второй волны коронавируса и введенных из-за нее ограничительных мер."Я настроен с осторожностью оптимистично, что в эту волну, в отличие от первой - весной, нам удастся избежать широкой рецессии. Из первой фазы пандемии мы узнали, что наши программы поддержки для предприятий и занятых работают, наша экономика сегодня более устойчива, а международные цепочки поставок, в отличие от ситуации весной, не были вновь прерваны. Многое, конечно, зависит от того, что это так и останется", - заявил он.По его словам, федеральное правительство с начала пандемии уже выделило в качестве меры поддержки 71 миллиард евро помощи предприятиям. В ноябре, когда в стране ввели второй за пандемию общенациональный режим ограничительных мер, правительство выделило миллиард авансовых платежей самозанятым, деятелям искусства и предприятиям.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201215/germaniya-1589255780.html
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коронавирус covid-19, петер альтмайер, германия, в мире

Министр экономики ФРГ заявил, что меры по коронавирусу сохранятся до лета

16:14 23.12.2020
 
© AP Photo / Markus SchreiberМедик в защитном костюму берет мазок у пациента во время тестирования на SARS CoV-2 в Берлине
Медик в защитном костюму берет мазок у пациента во время тестирования на SARS CoV-2 в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что ослабления ограничительных мер по коронавирусу пока исключены, нормальная жизнь возобновится не раньше поздней весны.
В ФРГ со 2 ноября действует общенациональный режим ограничительных мер по COVID-19, с 16 декабря по 10 января он действует в ужесточенном варианте.

"Пока Германия остается огромной зоной вспышки, ослабления (ограничительных мер) исключают сами себя", - заявил Альтмайер в интервью агентству DPA.

Предварительно ограничительные меры в Германии действуют до 10 января, но 5 января канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет очередное совещание с главами регионов для определения дальнейших мер и стратегии борьбы с распространением коронавируса.
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Альтмайер напомнил, что федеральное и региональные правительства договорились, что местные власти должны принимать меры, когда в городе или округе в течение семи дней выявляют более 50 новых случаев COVID-19 в расчете на 100 тысяч населения.
"Наша повседневная жизнь еще два-три месяца будет ограничена. С поздней осени наша частная и общественная жизнь нормализуется. Однако мы будем еще до следующей зимы или даже после нее при определенных обстоятельствах носить маски. Потребуется много времени, когда мы снова сможем как ранее проводить крупные мероприятия. Иначе жизнь многих людей с поздней осени вновь станет напряженной", - заявил министр.
Также Петер Альтмайер заявил, что не ждет обвала экономики из-за второй волны коронавируса и введенных из-за нее ограничительных мер.
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"Я настроен с осторожностью оптимистично, что в эту волну, в отличие от первой - весной, нам удастся избежать широкой рецессии. Из первой фазы пандемии мы узнали, что наши программы поддержки для предприятий и занятых работают, наша экономика сегодня более устойчива, а международные цепочки поставок, в отличие от ситуации весной, не были вновь прерваны. Многое, конечно, зависит от того, что это так и останется", - заявил он.
По его словам, федеральное правительство с начала пандемии уже выделило в качестве меры поддержки 71 миллиард евро помощи предприятиям. В ноябре, когда в стране ввели второй за пандемию общенациональный режим ограничительных мер, правительство выделило миллиард авансовых платежей самозанятым, деятелям искусства и предприятиям.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Петер АльтмайерГерманияВ мире
 
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